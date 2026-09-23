Aldeguer s'est fait opérer pour accélérer la guérison de sa jambe

Fermín Aldeguer a subi ce mercredi une intervention à l'hôpital universitaire Dexeus afin que soit retirée une des vis qui lui avaient été posées dans sa jambe gauche. Il s'était fracturé le fémur début janvier, alors qu'il s'entraînait avec une moto de série en vue des essais d'avant-saison.

La chute a été violente et la fracture grave, non seulement parce qu'elle l'a privé de la pré-saison et l'a empêché de participer au premier Grand Prix de l'année, en Thaïlande, mais aussi parce que la fracture a nécessité la pose d'une tige de grande taille, fixée à l'aide de vis.

Aujourd'hui, profitant de la semaine de pause entre les Grands Prix d'Autriche et du Japon, Aldeguer, en accord avec le chirurgien qui l'a opéré, le docteur Ignacio Ginebreda, chef de service et directeur de l'unité de reconstruction osseuse à Dexeus, a décidé de retirer l'une de ces vis afin d'accélérer la guérison de la blessure. Par moments, en effet, sa jambe continue de le faire souffrir.

L'intervention s'est déroulée en ambulatoire, ce qui a permis au pilote de quitter le centre médical dès cet après-midi et de rentrer chez lui pour se reposer avant de se rendre au Japon lundi prochain.

Fermín Aldeguer a été opéré à Barcelone. Photo de : Instagram de F. Aldeguer

Nouvelle intervention en fin d'année

La tige posée dans sa jambe ne pourra quant à elle être retirée qu'à la fin de la saison, car cette intervention entraîne une période d'inactivité et de rééducation de plusieurs semaines.

Après avoir manqué le premier Grand Prix de l'année, le pilote espagnol a pris la décision d'attendre la fin du GP de Valence et les essais de pré-saison 2026 qui suivront, prévus le 1er décembre, avant de subir cette nouvelle opération visant, cette fois, à régler définitivement le problème de sa jambe gauche.

La blessure à la jambe n'a pas été la seule subie par le pilote Gresini cette saison, puisqu'à la fin du mois de juin, après sa deuxième place à Barcelone et alors qu'il était au sommet de sa forme, il a fait une violente chute à Assen qui lui a valu une fracture cervicale. Une blessure qui l'a tenu à l'écart pour la suite du week-end néerlandais et lors des deux Grands Prix suivants.

De retour au GP d'Aragón, Fermín Aldeguer a frôlé le podium à Misano, un résultat qu'il n'a pas pu confirmer au Red Bull Ring en raison de problèmes techniques sur sa Ducati.

Outre l'objectif de terminer la saison de la meilleure façon possible, la priorité d'Aldeguer est de profiter de l'hiver pour se remettre complètement de sa blessure à la jambe avant de faire ses débuts, en 2027, au sein de l'équipe VR46, désormais en tant que pilote officiel Ducati et avec un matériel d'usine.