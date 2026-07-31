Aldeguer renonce à Silverstone mais prépare son retour en Aragón

Gresini a annoncé que Fermín Aldeguer manquerait finalement le Grand Prix de Grande-Bretagne. L'Espagnol avait lourdement chuté lors des Essais du Grand Prix des Pays-Bas, il y a un mois, se fracturant notamment la vertèbre T7.

Le pilote avait logiquement dû déclarer forfait à Assen, puis en Allemagne la semaine suivante. Il espérait pouvoir reprendre la compétition lors de la reprise du championnat à Silverstone, mais devra finalement patienter encore quelques semaines.

Aldeguer vise désormais un retour pour le Grand Prix d'Aragón, prévu du 28 au 30 août, après avoir reçu l'autorisation médicale de reprendre l'entraînement.

"Fermín Aldeguer ne sera pas présent à Silverstone pour la 12e manche du championnat MotoGP", a annoncé Gresini ce vendredi matin. "Le pilote espagnol, qui restera par précaution aux stands, a toutefois reçu l'autorisation médicale de reprendre l'entraînement à partir du 15 août. L'équipe Gresini pourra ainsi le retrouver à Aragón dans environ un mois."

Pour le remplacer en Grande-Bretagne, Gresini a fait appel à Iker Lecuona, qui retrouve ainsi la structure italienne après avoir déjà remplacé Álex Márquez lors du Grand Prix de Hongrie. Le pilote espagnol, engagé cette saison en WorldSBK avec l'équipe officielle Ducati, avait d'ailleurs impressionné pour son retour en MotoGP en décrochant la septième place à Balaton Park.

"Un retour en famille pour Iker Lecuona, qui après avoir remplacé Álex Márquez en Hongrie, prendra cette fois le guidon de la Ducati de Fermín Aldeguer ce week-end à Silverstone", a ajouté Gresini.

Cette absence vient s'ajouter à une saison déjà perturbée pour Fermín Aldeguer, qui avait également été éloigné des circuits en début d'année après une importante blessure à la jambe gauche. Le pilote Gresini n'a ainsi disputé que huit des onze premiers Grands Prix de la saison 2026.

Marco Bezzecchi, lui aussi écarté de la compétition après s'être fracturé la clavicule lors des qualifications du Grand Prix d'Allemagne, a de son côté retrouvé les circuits cette semaine en effectuant plusieurs relais au guidon d'une Aprilia RSV4 de série à Misano.

L'Italien tentera néanmoins, lui, de faire son retour dès Silverstone. Aprilia a confirmé qu'il se rendrait bien sur le circuit britannique afin de passer l'examen médical obligatoire auprès des médecins du MotoGP.

Avec Germán Garcia Nova