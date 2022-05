Aleix Espargaró affiche son ambition : "J'y croirai jusqu'au bout"

Charger le lecteur audio

Après avoir mangé son pain noir pendant quatre saisons, Aleix Espargaró a enfin conquis son premier podium avec Aprilia l'an passé, à Silverstone. Cette progression commune s'est poursuivie cette année, avec des résultats impressionnants. Espargaró est déjà monté quatre fois sur le podium en 2022, plus que tout autre pilote, il a décroché son premier succès au GP d'Argentine et il occupe la deuxième place du championnat, à seulement quatre points de Fabio Quartararo.

Interrogé sur la possibilité de le voir ajouter la plaque à son nom sur le trophée de Champion du monde en fin d'année, Espargaró a exprimé son espoir. "Oui, pourquoi pas ?" a-t-il répondu, peinant à cacher son ambition : "Je pense que je peux gagner ce championnat. J'y croirai jusqu'au bout et je me battrai jusqu'au bout."

L'Espagnol n'a "pas de mots" pour décrire la période qu'il vit actuellement, sur une Aprilia enfin performante et taillée pour son style de pilotage. "Je n'ai pas d'explications concernant ce qui arrive, je ne comprends pas vraiment", a-t-il assuré en conférence de presse après le GP de France. "Je m'amuse beaucoup cette année, j'ai la moto dont je rêvais. J'ai demandé aux ingénieurs de faire cette moto comme je l'avais toujours rêvée et ils l'ont faite, ce qui est très difficile."

"Ils ont beaucoup amélioré la moto durant la pré-saison. La moto que j'ai est celle dont j'ai toujours rêvé. Maintenant on est quatre points derrière Fabio, 100 points en sept courses en menant l’équipe. C’est fou."

Aleix Espargaró

Malgré cet objectif de titre assumé, Espargaró essaie de se détacher autant que possible de toute forme de pression et de savourer sa forme actuelle : "J'espère juste conserver cet élan et continuer à profiter. Croyez-moi, je suis complètement certain qu'on peut se battre pour ce titre mais je n'y pense pas vraiment, j'essaye juste de profiter du moment, de finir sur le podium à chaque course jusqu'à Valence et de gagner d'autres courses et c'est tout. J'essaye de m'amuser après une carrière difficile. Je suis très content."

Jamais vainqueur de la moindre épreuve en Championnat du monde avant cette saison et deuxième pilote le plus âgé du plateau, Espargaró ne veut pas laisser filer une chance peut-être unique dans sa carrière : "Il faut y croire, on se bat pour le titre. On a 100 points après sept courses, ce qui est très élevé, trois podiums consécutifs, une victoire, on est deuxièmes à quatre points. Il faut y croire. J'en profite beaucoup, je crois que je gère bien. Je suis sincère quand je dis que je n'y pense pas trop pour le moment parce que je suis à la fin de ma carrière sportive donc ce que je veux c'est accumuler tous les podiums et les victoires que je peux, profiter du moment et si j'y arrive, la fin sera bonne."

Je suis peut-être un peu trop confiant, mais je veux que ce championnat soit le mien. Aleix Espargaró

Aprilia fait son maximum pour soutenir la progression d'Aleix Espargaró, à l'usine de Noale, pour apporter de nouvelles solutions techniques, mais aussi sur les circuits : "Ils travaillent bien. Après mon erreur de samedi [au GP de France], quand j'ai utilisé ma deuxième moto, on a montré qu'elle est aussi prête et compétitive. Ils m'ont apporté un embrayage pour améliorer mes départs et on a vu [dimanche] que je suis arrivé au bout de la ligne droite en faisant jeu égal avec les deux Ducati officielles. Il y aura aussi d'autres nouveautés au Mugello."

Même si les bons résultats ont entraîné la fin des concessions techniques, Aprilia conserve le droit de faire évoluer son moteur comme bon lui semble jusqu'à la fin de l'année. Les nouveautés prévues en Italie concerneront-elles le V4 ? "ll y a quelques nouveautés intéressantes !" a répondu Espargaró dans un sourire. "Je suis peut-être un peu trop confiant, mais je veux que ce championnat soit le mien."

Des évolutions seront justement nécessaires pour rester dans la course d'une catégorie plus disputée que jamais et où chaque dixième est susceptible de faire la différence. Aprilia tient pour le moment le rythme : "La régularité et la vitesse sont une source de fierté. Sur des pistes aussi différentes, je me bats contre les meilleurs, pas seulement le dimanche mais aussi le samedi. [En qualifications au Mans] j'ai fini à seulement un dixième du record de la piste de Pecco, idem [dimanche à un dixième] du meilleur tour en course réalisé par une Ducati, un autre podium. Vous ne savez pas à quel point la régularité est compliquée cette année, c'est l'année la plus difficile de l'Histoire."

"Bastianini le montre : avec une équipe nouvelle et satellite il est troisième du Championnat du monde et a gagné trois courses. Comment on fait, nous les pilotes officiels ? C'est très difficile et je suis très content."