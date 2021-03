Aleix Espargaró voit Aprilia parmi les meilleurs et veut "rêver" en 2021

La saison 2021 verra-t-elle Aprilia se mêler enfin à la lutte pour les premières places en MotoGP ? Aleix Espargaró a brillé aux tests de Losail, en étant régulièrement parmi les plus rapides et en réalisant le sixième chrono de la semaine, derrière différents pilotes Ducati et Yamaha, qui ont fait la plus forte impression. Performant dans le time attack comme dans les relais longs, c'est avec un certain optimisme qu'Espargaró se prépare à aborder sa cinquième saison avec la machine italienne.

"Après le test de Jerez et ces [premiers] jours au Qatar, oui, je peux rêver, pourquoi pas", confiait le pilote au début des tests de Losail. "Il est encore tôt, mais au moins on mérite de rêver, parce que cette moto fonctionne bien, on n'a pas de problèmes pour le moment, on est compétitif alors pourquoi pas. Mais ce n'est pas dû à la chance, ils ont travaillé très dur l'année dernière et pendant l'hiver à Noale. Il y a beaucoup de nouvelles personnes, le projet prend de l'ampleur."

"Alors, oui, je suis très optimiste et je pense qu'on peut rêver parce qu'on se rapproche des meilleures motos. [...] On l'a prouvé en piste, et pas que sur un tour mais sur beaucoup de tours, en se battant contre les meilleures motos au monde. [...] Pour le moment la stabilité de la moto me permet de piloter sans prendre de risques, alors, oui, je suis très positif."

Aleix Espargaró reste prudent sur le potentiel de sa machine mais pense que l'année 2021 peut marquer un tournant important pour la marque de Noale : "Oui… mais le problème, c'est que je dis ça chaque saison ! Mais, oui, je crois vraiment qu'on le mérite. Au fond de mon cœur, je pense qu'on mérite une bonne année et de se battre avec les meilleures motos, les meilleurs pilotes de la grille. On a eu un peu de mal la saison dernière, mais franchement la moto a l'air d'être meilleure cette année. Après [...] de très bons temps de la part de tout le monde, on peut dire qu'on est en bonne voie et en bonne forme. La route est encore longue avant Valence, mais on est en bonne voie."

Les changements apportés à l'Aprilia cet hiver lui ont permis d'avoir une meilleure répartition des masses et de gagner en stabilité. L'aérodynamique, le moteur et le bras oscillant ont également évolué et chacune de ces nouveautés a contribué à améliorer les performances de la moto, ce qui permet à Aleix Espargaró de croire que ce pas en avant tant espéré pourra enfin se concrétiser.

"Massimo [Rivola, directeur général d'Aprilia Racing] est ici devant moi et il ne m'autorise pas à dire qu'on est très heureux et très compétitifs ! [rires] Il faut dire que c'est juste le premier test. Je pense que cette année le niveau est à nouveau super élevé [...]. On a prouvé qu'on pouvait se battre avec les meilleurs au chrono, et en ce qui concerne le rythme, si je ne suis pas le plus rapide, je le suis presque. On semble donc bien progresser et pouvoir bien s'amuser cette année, parce que ça n'est pas qu'ici, à Jerez aussi on a été très compétitifs."

"Encore une fois, je ne veux pas être extrêmement heureux, parce que l'année dernière déjà j'étais très heureux et le retour à la réalité a été un gros choc quand on est arrivé à la course de Jerez, mais je suis très motivé. Et je veux le redire, tout le monde ici et à Noale mérite une bonne saison et de se battre avec les meilleurs, et on est en bonne voie."

Le Catalan avait en effet déjà impressionné lors des tests effectués il y a un an, sans parvenir à confirmer durant la saison, ne décrochant que trois top 10 en course. L'Aprilia version 2020 était une machine totalement nouvelle et les ingénieurs avaient prévu de nombreuses évolutions en cours d'année, pour exploiter pleinement ce nouveau potentiel. Le COVID-19 a mis à mal cette ambition puisque pour limiter les dépenses dans ce contexte difficile, le MotoGP a gelé le développement, forçant l'Aprilia a rester "primitive" selon Romano Albesiano, manager du constructeur. Espargaró juge la situation différente cette année, la moto étant bien plus aboutie et bien plus performante.

"L'année dernière, oui on était contents, on avait fait de bons essais hivernaux, mais on était dans le groupe pour terminer de la sixième à la dixième places. C'est ce que l'on avait fait dans la dernière partie de la saison, mais malheureusement on n'a pas réussi à trouver l'équilibre pour se battre toute la saison de la sixième à la dixième place, qui est ce que je visais pendant les essais hivernaux. Mais, là, c'est une autre histoire."

"Ces tests et aussi les chronos qu'on a faits à Jerez sont beaucoup plus compétitifs que l'année dernière. [Les deux premiers jours], on a été en tête de la feuille des temps quasiment toute la journée et au final je n'ai manqué [le meilleur temps] que pour deux dixièmes. En ce qui concerne la simulation de course, j'ai fait beaucoup de tours en 1'54, donc oui cette moto semble meilleure que celle de la saison dernière. Certes, la course sera différente, mais je pense que c'est bien meilleur que la saison dernière."

Les performances encourageantes d'Aprilia ont suscité l'intérêt d'Andrea Dovizioso, qui a décidé de sortir de son année sabbatique et d'accepter un test avec la marque italienne. Espargaró attend de son côté le verdict des courses pour porter un jugement définitif sur le niveau de sa machine et avoir la certitude que l'optimisme hivernal n'est pas qu'un écran de fumée.

"J'ai souvent dit que je détestais les tests, j'aime courir, voir les lumières, me confronter aux autres", a précisé le #41 au site officiel du MotoGP. "C'est là que l'on peut découvrir les points à améliorer ou les points forts de la moto, alors tentons à la première course pour voir à quel point la moto est compétitive. J'ai le sentiment que cette moto est plus prête que jamais. Bien sûr, on avait pour idée de tester beaucoup de choses le dernier jour, mais on n'a pas pu [à cause des conditions météo], personne n'a pu, alors je pense qu'on est prêts."

Avec Léna Buffa



