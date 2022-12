La découverte de la Suzuki en 2014 reste le plus fort souvenir d'Espargaró

Charger le lecteur audio

Le départ de Suzuki a beaucoup ému le paddock MotoGP, bien au-delà de Joan Mir et Álex Rins. Les deux Espagnols ont certes été les premiers pilotes à en faire les frais puisqu'ils se dirigeaient tous deux vers une prolongation de contrat quand le constructeur a annoncé sa décision à la surprise générale au printemps dernier, mais Aleix Espargaró a lui aussi regretté ce départ perçu comme injuste, la marque étant restée chère à son cœur depuis ses deux saisons de pilote officiel sous ses couleurs.

Le Catalan a piloté la moto bleue en 2015 et 2016, les deux premières années de Suzuki après son retour dans la catégorie reine, et il a alors décroché ce qui est resté la seule pole du constructeur durant cette ère, au GP de Catalogne 2015. L'aventure avait en fait débuté à Valence dès la fin de l'année 2014 : au lendemain d'un premier engagement de Randy de Puniet en wild-card, pour un week-end de course transformé en test grandeur nature, Espargaró avait pu découvrir la GSX-RR à son tour.

Ce lundi 10 novembre 2014 est resté gravé dans sa mémoire, au point de surpasser, dit-il, tout ce qu'il a traversé avec Aprilia, des difficultés jusqu'à son succès à Termas de Río Hondo. Ce fameux test lui avait permis de découvrir une moto certes débutante mais surtout officielle, plus de cinq ans après ses débuts en MotoGP. Il avait d'abord connu la Ducati satellite de Pramac, avant de redescendre en Moto2 puis de retrouver l'échelon supérieur, mais sur des machines de seconde zone répondant aux règlementations CRT et Open.

"L'un de mes meilleurs souvenirs dans ce paddock, c'est le premier podium que j'ai décroché en MotoGP, ma première victoire et le lundi où je suis monté sur la Suzuki", a ainsi expliqué le pilote espagnol. "Je dirais même que le moment où je suis monté sur la Suzuki est un meilleur souvenir que quand j'ai gagné en Argentine, parce que quand on est plus vieux et qu'on a passé dix ou douze ans dans ce paddock à regarder les motos officielles, alors le jour où l'on a la chance de monter sur une de ces motos… Je tremblais quand je suis sorti des stands pour la première fois avec la Suzuki."

Le premier test d'Aleix Espargaró sur la Suzuki reste son plus beau souvenir en MotoGP

L'équipe qu'Espargaró a découverte ce jour-là est désormais dissoute, ce qui ne peut que l'attrister : "Ce groupe de personnes est l'un des meilleurs de ce paddock. C'est fou, alors je suis vraiment désolé pour eux. Certains d'eux vont rejoindre mon équipe l'année prochaine, de l'autre côté du stand, donc j'en suis content."

Et même si la saison 2022 d'Aleix Espargaró s'est conclue sur un abandon et la perte de la troisième place du championnat au GP de Valence, il a été touché de voir Suzuki triompher pour sa dernière apparition en MotoGP, grâce à Rins : "Je suis extrêmement heureux. Si j'avais été deuxième [à Valence], j'aurais bien sûr essayé de gagner mais j'adore le fait qu'Álex ait gagné. Mis à part le fait qu'il est mon ami, je pense que ce groupe de personnes qu'est Suzuki méritait cette dernière victoire. Je suis vraiment triste pour eux mais ce monde est cruel. Au moins, ils ont [eu] un gros cadeau et une journée dont ils se souviendront."