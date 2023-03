Douleur au pied et arm-pump : Aleix Espargaró en souffrance

Charger le lecteur audio

Pendant que les meilleurs représentants d'Aprilia étaient les seuls à résister à la domination de Ducati ce samedi – qu'il s'agisse de Maverick Viñales dans l'équipe officielle ou de Raúl Fernández et Miguel Oliveira chez RNF, nouveau team satellite de la marque – Aleix Espargaró a connu une journée bien plus difficile au test de Portimão.

Dans la matinée, le Catalan a été victime d'une chute au premier virage qui l'a laissé avec une forte douleur au niveau du pied gauche, et dans l'après-midi, il a senti un syndrome des loges au niveau du bras droit, un mal fréquent pour les pilotes en début de saison après plusieurs mois loin des contraintes physiques de leurs machines, mais qu'Espargaró n'avait pas rencontré au test de Sepang et qui l'a contraint à écourter ses essais ce samedi.

"Je vais bien", a d'abord rassuré le pilote Aprilia au micro du site officiel du championnat, avant de se confier sur les difficultés rencontrées au cours de la journée : "Ce n'était pas une grosse chute mais j'ai senti un coup sur mon pied gauche. Le choc était assez fort. J'ai assez mal parce que c'est la cheville où je me suis blessé à Silverstone, mais ce n'est pas un désastre."

"J'ai eu plus de problèmes avec mon bras droit pendant l'après-midi. J'avais beaucoup d'arm-pump et j'ai vraiment dû m'arrêter beaucoup plus tôt que prévu parce que je ne pouvais même pas freiner. C'est bizarre que ça me soit arrivé, je n'avais pas eu de soucis en Malaisie donc j'espère que ça ira mieux demain."

Dans ce contexte, la 12e place finale est en fait plutôt encourageante, et Aleix Espargaró se réjouit même des progrès accomplis avec le pneu medium, qui lui posait problème lors du test de Sepang : "C'était une journée positive et pour le moment, je pense être le seul pilote du top 15 à ne pas avoir utilisé le pneu tendre à l'arrière parce que j'ai dû m'arrêter plus tôt puisque je pouvais pas piloter ma moto ! L'écart n'est pas mauvais."

"Je pense que j'étais l'un des plus rapides en pneu medium, ce qui est bien parce qu'en Malaisie, j'avais beaucoup de mal avec lui. On a beaucoup travaillé pendant ce mois pour générer plus d'adhérence à l'arrière et ça a fonctionné. J'espère que j'irai mieux physiquement demain et qu'on pourra se battre devant avec le pneu tendre."