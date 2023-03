Aleix Espargaró n'a pas l'énergie des jeunes mais est "toujours rapide"

Charger le lecteur audio

Cette saison, il ne reste en MotoGP plus qu'un pilote né dans les années 1980 : Aleix Espargaró. Ce sera la 13e campagne complète de l'Espagnol dans la catégorie reine, lui qui reste sur la meilleure année de sa carrière : six podiums (contre deux lors des 11 saisons précédentes) dont une première victoire en 2022. Avec la retraite d'Andrea Dovizioso l'an passé, Espargaró devient le doyen des pilotes, mais il a la ferme intention de montrer aux jeunes loups de quel bois il est fait.

"Il y a toujours des avantages et des inconvénients", analyse celui qui a été opéré la semaine dernière pour une fibrose dans le bras droit. "Évidemment, je n'ai pas l'énergie qu'ont les jeunes pilotes. Il ne s'agit pas uniquement de piloter la moto à un très haut niveau pendant 45 minutes, ce sont aussi les voyages, la pression, les réunions, de nombreuses heures passées loin de la famille. De ce point de vue-là, bien sûr, je suis désavantagé, mais d'un autre côté quand je pilote j'ai plus d'infos qu'eux. J'ai eu plus d'expérience, je travaille avec Aprilia depuis de nombreuses années et ça m'aide. Et puis, j'ai prouvé en 2022 que j'étais toujours rapide alors j'ai hâte."

Espargaró estime avoir gagné en maturité au fil des années, lui qui vient de connaître sa première saison avec un seul abandon. Il va également bénéficier de la continuité avec Aprilia, pour sa septième campagne avec le constructeur transalpin. "Ça m'apporte beaucoup plus de tranquillité, et en même temps ça me met la pression parce que je sais à quel point c'est important pour cette entreprise d'être devant et de se battre pour des places importantes", précise le Catalan. "C'est une pression, mais en même temps je suis détendu et mûr parce que je connais beaucoup de choses, et ça m'aide beaucoup."

"En termes de préparation physique, je n'ai rien changé pour les courses sprint, je crois que je suis bien préparé. Il est vrai qu'il va falloir travailler différemment pendant le week-end et j'ai pris un kiné pour faire en sorte d'arriver le dimanche en étant mieux préparé, parce que le samedi ce sera beaucoup plus dur physiquement. Mais il faut commencer pour voir comment ça se passe, parce qu'il y a beaucoup d'inconnues pour tout le monde."

Associé à Maverick Viñales, Espargaró est en tout cas considéré comme le capitaine de l'écurie, "une grande responsabilité" pour lui. "Il faut être ce capitaine. Il ne s'agit pas juste de se faire appeler comme ça, mais il faut agir comme un capitaine. Il faut assumer cette responsabilité. J'y suis prêt et je pense que ce sera encore une bonne saison", conclut-il.

Avec Léna Buffa