Aleix Espargaró a enfin "les armes pour se battre"

Aleix Espargaró avait déjà montré lors des tests de pré-saison que l'Aprilia était en mesure de se battre aux avant-postes, mais il lui restait à confirmer en course. Rapide tout au long du week-end au Qatar, il a décroché la cinquième place lors des qualifications et été en mesure de tenir le rythme des premiers, à l'inverse de pilotes Suzuki qui ont déçu après leurs essais prometteurs.

Quatrième à l'arrivée et très proche du podium, Espargaró a réalisé le meilleur début de saison de sa carrière en MotoGP : "C'est un plaisir de pouvoir se battre avec les meilleurs, d'avoir les armes pour se battre. C'est la première fois dans ma carrière que je sens que je les ai donc ça va être une grosse saison."

Le #41 a toutefois a manqué "d'un tour" pour rattraper son frère Pol, et ainsi s'emparer de la troisième place. Tout s'est joué en début de course, lorsqu'il a perdu du temps derrière Marc Márquez et Joan Mir. "C'est la première fois de ma vie que j'ai le feeling que j'ai eu lors de la course. Je sentais que j'étais le plus fort en termes de rythme mais j'étais peut-être un peu trop prudent dans les tours où j'étais derrière [eux]. Je ne m'attendais pas à ce que le rythme baisse comme ça, et j'ai perdu presque une seconde entière derrière Joan et ensuite une seconde avec Marc. J'ai malgré tout été en mesure de faire le tour le plus rapide et de rejoindre le groupe", a-t-il expliqué.

"Pour une première course, c'est suffisant mais le plus important est notre vitesse. J'ai fait beaucoup de tours dans la fenêtre des 1’54 moyens, ce qui est incroyable. Nous avons vu que le niveau aujourd'hui a été incroyable, la course a été très, très rapide et je suis vraiment ravi de dire que j'ai été parmi les plus forts et nous sommes quatrièmes au championnat. De façon générale, cette semaine au Qatar a été bonne pour moi."

Espargaró a atteint son objectif de prouver sa vitesse et sa régularité en piste face aux autres constructeurs, et a désormais toutes les cartes en main pour être l'un des prétendants au podium lors de chacun des Grands Prix. Il sait néanmoins qu'il devra sans cesse faire ses preuves car rien n'est acquis, malgré le potentiel qu'il affiche : "Sincèrement, j'ai commencé ce week-end plus confiant en moi-même que je ne l'ai jamais été dans ma carrière, mais en arrivant il y a toujours des doutes, il faut affronter la première course, voir comment la moto réagit avec l'usure des pneus et le réservoir plein. Il peut se passer beaucoup de choses lors d'un dimanche de course et aujourd'hui nous avons confirmé que nous sommes en bonne forme."

"Chaque week-end va être comme un examen pour Aprilia car nous devons reconfirmer à chaque fois que nous sommes parmi les meilleurs du monde, mais nous l'avons fait lors du test de Malaisie et lors du test d'Indonésie. Et je pense qu'ici, au Qatar, pour la première course, nous avons fait un gros week-end. J'ai fait mon chrono seul en qualifications et j’ai placé la moto à trois dixièmes seulement de la pole, et en course je pense avoir été l'un des plus forts. Malheureusement, ma stratégie n'a pas été très bonne, alors j'ai perdu du temps et je n'ai pas pu terminer, je ne vais pas dire premier, mais au moins deuxième ou troisième. Mais c'est la course, et je me suis vraiment amusé."

Après ce très bon lancement de saison, le pilote Aprilia est plus optimiste que jamais mais ne songe pour autant pas "au titre ou au top 3 ou au top 5". Il souhaite tout simplement profiter d'une situation qu'il a mis des années à atteindre en prenant part au projet du constructeur italien depuis 2017.

Être en mesure de se battre dans le groupe de tête et le pour le podium suffit à le satisfaire. "La confiance est haute. […] La seule chose que je veux c'est sourire chaque week-end et m'amuser. Ça arrive trop tard dans ma carrière car j'ai 32 ans, mais je veux profiter du fait de me battre aux avant-postes à chaque course, c'est fantastique", a-t-il conclu.

