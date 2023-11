La journée très mouvementée d'Aleix Espargaró, tombé 4 fois !

Sa 20e place à l'issue de la première journée d'essais du GP de Malaisie n'aurait normalement pas de quoi le ravir. Pourtant, Aleix Espargaró a commenté ces premiers essais avec le sourire, mais aussi quelques points de suture qui lui laisseront le souvenir des difficultés rencontrées.

Car le pilote Aprilia s'est mis en évidence en tombant pas moins de quatre fois ! Une première chute est survenue ce matin, pendant les essais libres, puis trois autres durant la séance d'une heure qui, cet après-midi, comptait comme pré-qualification. Sa moto en a quelque peu souffert puisque d'impressionnantes flammes s'en sont échappées après l'accident du matin, et lui-même en porte quelques stigmates mais il n'y a rien de grave, assure-t-il.

"Je vais bien. J'ai quelques points de suture au coude, mais ça a été bien plus douloureux quand on m'a posé les points que pendant la chute en elle-même ! J'ai assez mal à un doigt aussi, mais après trois chutes dans la deuxième séance je peux dire que je vais bien", promet Aleix Espargaró.

Quant aux flammes sorties de l'échappement de sa moto ce matin, elles étaient plus spectaculaires que réellement préoccupantes. "Le problème, c'est qu'il y avait quelques gouttes d'huile qui coulaient et qui sont allées dans l'échappement, compte tenu de la position de la moto, et ça a fait le show. C'était un show de cuisine, comme le teppanyaki ! [rires] Mais j'ai eu très peur en voyant ça, j'ai couru très vite… Je peux challenger Usain Bolt ! Je suis vieux mais j'arrive encore à courir !"

Sur le fond, non plus, Espargaró ne s'inquiète pas, et pour cause : il a très facilement identifié la raison de ces chutes et sait qu'il va pouvoir y remédier dès demain. "Les trois chutes de l'après-midi ont été exactement les mêmes", explique-t-il. "Pour la troisième fois cette saison, j'ai pris la longue fourche d'Öhlins. C'est une fourche que seuls les pilotes officiels ont. Je l'ai essayée en Amérique et elle ne m'avait pas plu, je l'avais enlevée après le vendredi. Je l'ai essayée ailleurs et c'était pareil, je l'ai enlevée après le vendredi. Et ici, c'est pareil."

"On a retenté parce que ça faisait de nombreuses courses qu'on ne l'avait pas essayée. Et ici, avec le freinage du virage 1 ou celui du dernier virage, on peut bénéficier d'un meilleur soutien. Mais dès que je relâche le frein avant, la moto ne tourne pas, je sens des mouvements et de l'instabilité, et je suis tombé pour cette raison-là. Demain je reviendrai donc à la version standard, c'est tout."

Connaissant la raison de ses chutes, il ne fait pas grand cas de cette journée mouvementée, ni de l'obligation qu'il va avoir de passer par la Q1 : "C'est plus difficile pour moi quand tout va bien et que vous n'êtes pas rapide. Mais ce matin, j'étais tout le temps parmi les trois, quatre ou cinq premiers, ce dont je suis plutôt content sur un circuit difficile. Et cet après-midi, j'ai fait un désastre mais le plus important pour moi, ce qui fait qu'on peut passer une mauvaise nuit, c'est de ne pas être rapide et je pense que ça n'est pas le cas. Ces quatre chutes en un jour resteront une anecdote. Mon nouveau record personnel !"

Et comment expliquer qu'il est revenu en piste à chaque fois, y compris dans les ultimes minutes de la séance ? "On est des pilotes !" sourit-il. "Pour la dernière chute, je n'arrivais pratiquement pas à fermer la main, mon cuir était détruit, mais j'ai vu qu'il restait 11 minutes, alors j'ai changé de combinaison en quatre minutes. C'était une grosse erreur de reprendre la piste parce que je savais que la fourche était toujours sur la moto, que je n'avais pas de nouveau pneu avant, mais même comme ça je suis retourné en piste et j'ai essayé, et je suis encore sorti de piste. C'est notre boulot, on y est habitués."