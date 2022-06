Aleix Espargaró leader et ambitieux : "Je veux vraiment gagner"

Charger le lecteur audio

Le Grand Prix à domicile d'Aleix Espargaró aurait difficilement pu mieux débuter. Leader en EL2, le second du championnat a été très impressionnant sur un circuit offrant peu d'adhérence, si bien que plusieurs pilotes le désignent déjà comme le grand favori du week-end. Le pilote Aprilia est ravi de ce résultat à proximité de son lieu de naissance et où il est arrivé dans une situation très favorable, n'ayant pas lâché le podium depuis le début de la saison européenne.

"Je suis très heureux", a déclaré Espargaró au site officiel du MotoGP. "Hier, les sensations étaient déjà très bonnes. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est d'arriver à mon Grand Prix à domicile après quatre podiums consécutifs, en jouant le titre. Après 15 ans à rouler ici, c'était la première fois et c'était incroyable. J'étais très concentré aujourd'hui, dès la première séance."

"Finir premier signifie beaucoup de choses. Ce n'est que le vendredi, je le sais à la perfection, mais c'est bien de partir du bon pied, de me sentir bien sur la moto, bien sur la piste. Le circuit de Barcelone est très difficile parce qu'il est très, très glissant, la moto glisse beaucoup. Je suis très content de mes sensations."

Espargaró se pose déjà comme un candidat à la pole : "Vous en doutez ? Oui, on a une chance ! Je me sentais bien aujourd'hui. J'ai fait un pole avec Suzuki ici donc je vais faire de mon mieux", a précisé le Catalan, néanmoins surtout tourné vers la préparation d'une course qu'il veut encore plus remporter que les autres.

"Ça serait bien de me battre pour la pole position dans ma course à domicile mais pour moi, le plus important est d'essayer de comprendre le meilleur pneu pour les six derniers tours de la course. Je veux vraiment gagner dimanche donc la pole position est vraiment importante, mais il est plus important d'avoir un bon rythme."

Espargaró ne veut pas s'emballer

Aleix Espargaró

Lors de de sa rencontre avec les journalistes, Aleix Espargaró a insisté sur le besoin de travailler sur les réglages de l'anti-patinage sur un circuit à l'adhérence "très, très faible", ce qui le prive de certaines forces de l'Aprilia, mais a néanmoins affiché sa satisfaction d'avoir parfaitement entamé le week-end, se simplifiant ainsi les deux prochaines journées, tout en cherchant à se prémunir de tout excès d'optimisme.

"Ce n'est que le vendredi, on doit rester calmes. Avec la tendance de cette année et le niveau de la grille, si on ne débute pas très bien [le week-end], c'est très dur. Ce n'est pas comme avant, quand on pouvait vraiment travailler le samedi, modifier la moto et se battre pour la victoire le dimanche. il faut être bon le vendredi, sinon c'est très difficile."

"On a eu une bonne entame, et ce qui est bien, c'est que je pense que j'ai été le meilleur avec le pneu dur, que je n'aime pas, j'ai été le meilleur avec le medium et j'ai fait un très bon tour avec le tendre, donc dans l'ensemble on fait un bon travail avec les trois types de pneus aujourd'hui."