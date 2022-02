Une nouvelle Aprilia plus maniable et qui ravit Espargaró

Charger le lecteur audio

Aprilia a dominé la première journée d'essais officiels de cette nouvelle année. Aleix Espargaró a frappé le premier, en réalisant un chrono de 1'58"371 dès le début de journée, avant de voir son coéquipier Maverick Viñales se rapprocher à seulement 13 millièmes dans les derniers instants de cette séance. Deux chronos qui ne se situent qu'à une poignée de centièmes du record absolu de la piste de Sepang, que le MotoGP n'avait plus visitée depuis deux ans.

Le constructeur italien avait pris un peu d'avance, en pouvant faire rouler ses pilotes titulaires pendant le Shakedown Test du début de semaine, néanmoins Espargaró minimise cet aspect. "Ça fait pratiquement une semaine qu'Aprilia est là, mais je n'ai fait que 40 tours [49 mercredi et 42 aujourd'hui, ndlr]. Savadori et Maverick ont fait trois ou quatre jours, mais moi je n'en ai fait qu'un. Oui, j'ai un avantage, c'est sûr, mais seulement d'une journée. Et puis j'avais globalement utilisé la matinée du Shakedown pour rouler avec la moto de 2021."

Le pilote espagnol s'était en effet partagé entre les deux machines mercredi, avant de recevoir une RS-GP totalement nouvelle pour la reprise ce samedi matin. Cela n'a pas été sans conséquences sur le bon déroulement de la journée, mais sa performance pure n'a en tout cas pas tardé.

"Je crois que j'ai fait mon temps dans mon sixième ou septième tour ce matin, et ensuite j'ai eu beaucoup de soucis avec ma deuxième moto", explique-t-il. "Au Shakedown, j'avais comparé les deux motos, celle de 2021 et celle de 2022, puis hier, mon team a monté une moto complètement nouvelle. Aujourd'hui, on a eu des soucis, j'ai dû passer un long moment au stand donc on a perdu beaucoup de temps, mais on est ici pour cela."

"Je n'ai pas pu utiliser d'autre pneu soft en plus de celui de ce matin, alors je pense que je peux être beaucoup plus rapide. Je pense que demain matin je pourrai rouler en 1'57. Mais même si je fais 1'57 et que je termine premier, ça n'est qu'un test", rappelle Espargaró. "Je cite toujours le même exemple : quand Marc [Márquez] ou Dovi se battaient pour le titre par le passé, je me souviens qu'ils étaient souvent en dehors du top 10 au test du Qatar et ensuite ils faisaient premier et deuxième à la course. Ce n'est qu'un test."

Une moto plus étroite et plus maniable

Ce n'est peut-être qu'un test, mais Aleix Espargaró perçoit déjà très clairement les progrès obtenus, lui qui n'était pas satisfait de ce qu'Aprilia lui avait proposé en novembre lors du premier test de l'intersaison, à Jerez.

"La moto de Jerez était une version différente de la moto de 2021. On avait essayé différentes directions pour le châssis et ça n'avait pas fonctionné. Ça a avait été la seule chose positive du test de Jerez, car ensuite, ils ont développé un nouveau cadre, en allant dans une direction complètement différente. La moto est clairement meilleure, particulièrement en termes de maniabilité et de passage des virages. La moto est beaucoup plus agile, elle tourne bien mieux, et le moteur aussi est un peu plus fort."

Aleix Espargaró

Le point fort, selon l'Espagnol, tient dans le fait que les ingénieurs ont réussi à rendre la moto beaucoup plus étroite. "Quand je suis allé à Noale il y a trois semaines pour la séance photo, je suis tout de suite monté sur la moto quand je suis arrivé et j'ai dit : 'Wow, c'est incroyable ! On dirait une Moto2 !' La différence est énorme par rapport à la moto de l'année dernière dans ce domaine", constate-t-il. "Je pense que le plus gros point fort de la moto désormais, c'est le turning. On rencontre des problèmes avec le chattering, mais le turning représente vraiment un progrès et c'est dû à cela."

"Mercredi, la première chose que j'ai sentie, en particulier quand je suis arrivé au virage 5, qui est rapide, c'est que la moto tombe dedans", décrit l'Espagnol. "La moto tourne beaucoup plus et c'est très important. Ce qui n'a pas encore été suffisant jusqu'à présent, je pense que c'est la puissance. C'est vrai qu'on a progressé, que la moto est un peu plus rapide, surtout haut dans les tours, mais le problème c'est que nos adversaires ont des moteurs forts et c'est un des points sur lesquels on doit continuer à travailler."

Bien que désireux de cocher d'autres cases, Aleix Espargaró a le sentiment qu'un premier pas important a été franchi, le tout dans une certaine continuité par rapport au tournant qu'a représenté 2021. "Ça n'est pas une révolution. Je pense que l'année dernière, la moto représentait clairement un grand progrès par rapport à celle de 2020. L'année dernière, on a fait un championnat assez solide. On a fini huitième dans un championnat très difficile, avec 120 points. Ça n'est pas une révolution, on continue juste à progresser et à se rapprocher des leaders, et c'est ce dont on a besoin avec la moto de 2022."

"Je me sens sincèrement mieux avec cette moto, elle me plaît beaucoup plus que celle de 2021, mais la question n'est pas de savoir à quel point je me sens bien mais à quel point la moto est bonne par rapport à nos adversaires. C'est toujours la clé, on ne court pas seuls. Peu importe si la moto a progressé d'une seconde, car si les autres ont progressé de 1"2, alors la moto est trop lente de deux dixièmes. Il faut toujours être prudent, il faut encore engranger beaucoup de kilomètres avant de courir au Qatar [et avancer] petit à petit. Mais globalement je suis positif, je pense qu'ils ont fait du bon boulot pendant l'hiver."

Voir aussi : Photos - Premières images des MotoGP 2022 à Sepang