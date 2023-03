Aleix Espargaró prêt physiquement et pour affronter Ducati

Charger le lecteur audio

Au cours du test de Portimão, Aleix Espargaró a été gêné par une douleur inhabituelle au niveau du bras droit. Le pilote Aprilia n'était pas touché par un arm-pump, syndrome bien connu des pilotes au niveau des avant-bras, mais par une fibrose. Finalement opéré il y a neuf jours, il aborde le Grand Prix du Portugal, premier rendez-vous de la saison 2023, avec confiance, estimant que la cicatrisation ne sera pas un problème majeur.

"Je me sens parfaitement bien", a rassuré Espargaró en conférence de presse ce jeudi. "Les points seront peut-être un petit problème, ça va tirer. J'étais assez inquiet après le test parce que je ne comprenais pas vraiment ce qu'il se passait, je n'avais pas de force dans le bras et la main. Je n'avais pas les symptômes habituels. J'ai passé la journée de lundi à passer de nombreux examens et on a fini par décider d'une opération. C'était la bonne décision parce que dès le lendemain, je me sentais beaucoup mieux, je suis content. C'était serré mais je suis ici et je me sens bien. Je suis prêt."

Malgré cette gêne au bras venue troubler ses deux dernières journées d'essais, Aleix Espargaró aborde la saison avec une certaine confiance. Aprilia n'a certes pas fait une aussi forte impression que Ducati dans cette phase de pré-saison mais les RS-GP étaient souvent les motos les plus proches des Desmosedici, et il fera tout son possible pour priver les Rouges d'un nouveau sacre cette année.

"Oui, c'est possible et oui, je vais essayer, mais ce sera très, très difficile parce que leur base est très solide. Ils ont fait du bon travail, pas seulement l'an dernier mais les huit dernières années, donc ils ont beaucoup de bonnes équipes, avec de bons pilotes et de bonnes motos. Ce sera difficile de les battre mais les Aprilia sont proches, donc on va essayer."

"La moto 2023 n'est pas une révolution, c'est une évolution par rapport à ce qui nous manquait l'an dernier", a ajouté le Catalan, voyant des progrès à tous les niveaux : "On a un peu de puissance en plus, l'aérodynamique est légèrement meilleure, le refroidissement – qui posait problème sur beaucoup de Grands Prix – a été amélioré aussi. Je pense qu'on a rendu la moto un cran plus performante mais parfois, il faut attendre les courses parce que tout ne dépend pas de nous. Si on progresse d'un cran et que les autres le font de trois, ça veut dire que la moto est moins bonne que l'an dernier. Il faudra voir mais la pré-saison a été bonne. Je me sens très performant, très bon. Les essais sont les essais mais nous sommes prêts."

Aleix Espargaró

Aleix Espargaró peut s'appuyer sur le très bon bilan de la saison 2022, de loin la meilleure d'Aprilia depuis son retour en MotoGP, tandis que le #42 a décroché son premier succès en Championnat du monde et a surtout longtemps été dans la course au titre. Il aborde la campagne 2023 en sachant que les attentes sont plus élevées mais pouvant également s'appuyer sur la riche expérience acquise, d'autant plus qu'il est désormais le doyen du plateau : "C'est un mélange des deux. Je sens plus de confiance, je me sens plus prêt que jamais dans ma carrière."

"Tout était bon l'an dernier, nous étions un peu la surprise et cette année nous devons faire avec cette pression supplémentaire mais ça va. L'année dernière a été fantastique. Malheureusement, j'ai perdu la troisième place à Valence à cause d'un problème technique au profit d'Enea [Bastianini], mais c'est la course. C'était une année fantastique, on a des souvenirs fantastiques, et j'espère que 2023 sera encore meilleure."

Di Giannantonio également de retour à 100%

Aleix Espargaró n'est pas le seul pilote à être passé par l'hôpital après le test de Portimão puisque Fabio Di Giannantonio en a manqué la dernière journée en raison d'une chute la veille. Sa glissade à terre s'est terminée par ce qu'il a qualifié d'"explosion" lorsqu'il est entré en contact avec les graviers, dont la taille a été très critiquée par les pilotes, et il souffrait d'un traumatisme crânien.

Le pilote Gresini s'attend à être en pleine forme ce week-end. "Je ne me sentais pas à 100%, mais ça va", a-t-il précisé ce jeudi. "Il valait mieux contrôler ma main et la situation [générale] au bout d'un jour ou deux, mais à la maison j'ai tout fait normalement, je me suis entraîné normalement, alors je me sens prêt pour ce week-end."

"Je vais bien", a insisté Di Giannantonio. "Je n'ai manqué la deuxième journée que par précaution, en réalité je vais bien. Je me sentais juste un peu étourdi, disons, mais quand on a un trauma crânien il faut passer 24 à 48 heures en observation et les médecins ont donc préféré me laisser me reposer."

Avec Léna Buffa