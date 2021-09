Aleix Espargaró veut prouver sa valeur face à Viñales

Depuis la suspension d'Andrea Iannone, Aleix Espargaró a partagé l'équipe Aprilia avec Bradley Smith puis Lorenzo Savadori, deux pilotes qu'il a largement dominés. L'homme fort du projet n'a cessé d'appeler de ses vœux le recrutement d'un pilote de pointe pour aider la marque à progresser plus vite. Approché une première fois en 2020, Andrea Dovizioso a longtemps fait figure de candidat idéal, surtout quand il a accepté de participer à des séances d'essais au guidon de la RS-GP, mais l'Italien n'a jamais semblé véritable convaincu.

Une occasion en or s'est présentée à Aprilia avec le rocambolesque divorce entre Maverick Viñales et Yamaha. Rapidement enrôlé pour 2021, c'est finalement dès ce week-end, au GP d'Aragón, qu'il va reformer un duo de pilotes déjà vu durant deux saisons chez Suzuki. Les deux hommes sont amis mais Espargaró compte sur l'arrivée de son nouveau coéquipier, vainqueur à neuf reprises en MotoGP, pour prouver qu'il est fait du même bois.

"Je suis convaincu que je suis l'un des trois meilleurs pilotes en MotoGP", a déclaré l'Espagnol au cours du week-end du GP de Grande-Bretagne. "Je n'ai pas besoin d'avoir Valentino Rosso comme coéquipier pour prouver ma valeur, j'en suis convaincu. Je suis certain que je pourrai être plus rapide que Viñales, et je suis certain que ça sera bien d'avoir Maverick ici, pour convaincre ceux qui ne le sont pas encore de mon niveau."

Amené à clarifier ses propos après avoir offert à Aprilia son premier podium dans l'ère MotoGP, Aleix Espargaró a précisé qu'il parlait plus de son niveau actuel que de talent brut : "Je n'ai jamais dit que j'étais l'un des trois meilleurs pilotes du MotoGP. Ce que j'ai dit, c'est que j'avais le sentiment qu'en ce moment, je pilotais à un très haut niveau ; dans le top 3 des pilotes en MotoGP. Et je crois vraiment que c'est le cas. Mais c'est un sport dans lequel il faut le prouver et aussi avoir une bonne moto pour le prouver, et [à Silverstone], nous avons fait une bonne course".

"Je pense que je prouve que je pilote à un bon niveau et que ma moto progresse bien", a-t-il ajouté. "Mais ça reste une Aprilia, ce n'est pas une moto qui gagne, donc je pense que je suis en belle forme en termes de pilotage."

Maverick sait parfaitement que je l'accueille avec plaisir dans cette équipe, il sait aussi qu'il aura beaucoup de mal à me battre. J'espère qu'on pourra s'affronter mais ça ne sera pas facile de me battre, croyez moi. Il va devoir souffrir pour rester à mon niveau. Aleix Espargaró

En 2019, Aleix Espargaró a marqué plus de points qu'Andrea Iannone, vainqueur d'une course en MotoGP, décrochant cinq top 10 en course contre trois pour l'Italien. Le palmarès plus riche de Maverick Viñales en MotoGP fait de lui une référence de la catégorie selon Espargaró, qui entend mener la vie dure à son compatriote : "Je me sens bien, surtout pour Aprilia parce que je pense que tout le monde [dans l'équipe] mérite d'avoir un pilote de pointe comme Maverick".

"Je sens que je pilote mieux que jamais, je sens que je suis l'un des meilleurs pilotes de la catégorie, mais je n'ai pas les victoires et les podiums de Maverick. Donc je suis très content qu'Aprilia ait un pilote comme lui. Maverick sait parfaitement que je l'accueille avec plaisir dans cette équipe, il sait aussi qu'il aura beaucoup de mal à me battre. J'espère qu'on pourra s'affronter mais ça ne sera pas facile de me battre, croyez-moi. Il va devoir souffrir pour rester à mon niveau."

Espargaró espère qu'Aprilia progressera plus vite avec Viñales

Aleix Espargaró ne voit pas l'arrivée de Maverick Viñales uniquement comme un moyen de prouver son niveau mais aussi de faire évoluer plus rapidement la marque de Noale. Il compte sur leur expérience commune de la catégorie et sur un travail coordonné avec Lorenzo Savadori, remplacé par la recrue d'Aprilia mais conservé en qualité de pilote d'essais, pour renforcer l'équipe.

"C'est sûr qu'on pourra progresser plus vite, tester plus de choses. Je pense qu'avoir deux pilotes d'un niveau similaire va aider nos ingénieurs. J'espère qu'on aura la même opinion de la moto, qu'on aura les mêmes problèmes, qu'on aimera les mêmes choses. Donc à ce niveau ce sera mieux pour Aprilia."

"Nous avons une très bonne équipe d'essais, mais il faut une corrélation avec l'équipe [de course], il faut tester la même chose. Il faut être raccord. Donc j'espère que l'an prochain, avec Sava, Mave et moi, on aura une très bonne équipe. Je suis très heureux, c'est ce que je demandais depuis longtemps. Il ne nous manque qu'une équipe satellite avec deux jeunes pilotes mais étape par étape, je pense que la saison 2022 sera incroyable pour Aprilia."

Avec Angus Martin et Guillaume Navarro