Aleix Espargaró quitte Aprilia avec le sentiment d'un "travail terminé"

Bien qu'il n'ait pas pu participer au GP d'Allemagne à cause de sa blessure de la main, Aleix Espargaró était bien présent au Sachsenring et en a profité pour revenir sur l'annonce faite quelques jours plus tôt, celle de son arrivée prochaine chez Honda en tant que pilote essayeur.

Lui qui a porté les couleurs de Suzuki et est ensuite devenu le meneur du programme Aprilia, accompagnant pendant huit ans la progression de la marque jusqu'au podium, puis la victoire, il s'apprête à s'investir auprès d'un nouveau constructeur. Aussi central a-t-il pu être chez Aprilia jusqu'à présent, il estime avoir fait le tour de ce qu'il avait à réaliser avec Noale.

"Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que mon travail est terminé chez Aprilia", a-t-il déclaré. "J'ai tout fait. J'ai travaillé très, très dur pendant huit saisons pour les aider à se porter au sommet et je pense que mon travail est terminé. Ils ont un bon pilote d'essais avec Savadori, qui fait du super travail."

"C'est aussi une bonne motivation pour moi et une bonne opportunité de rejoindre le HRC. Ils ne vivent pas dans leur meilleur moment, c'est certain, alors si je peux les aider à revenir au sommet, ce sera fantastique", a poursuivi l'Espagnol, exprimant sa fierté d'avoir été recruté : "C'est une très bonne opportunité. Je suis très honoré de rejoindre le HRC."

Aleix Espargaró a couru huit ans pour Aprilia. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

S'il a décidé de mettre un terme à sa carrière de pilote de course cette année, à bientôt 35 ans, Espargaró se sent malgré tout suffisamment en forme pour continuer à piloter des MotoGP. Surtout, il veut faire de sa science du développement un atout pour un constructeur aujourd'hui en perdition, qui par la voix d'Alberto Puig souligne "son expérience, sa vitesse, ses connaissances".

"J'ai été en discussion avec la direction japonaise et ils croient vraiment en moi et me font confiance. C'est ce qui m'a décidé à y aller, car c'est vraiment une très bonne opportunité", a-t-il souligné. "Il ne s'agit pas seulement de technique, même si je vais évidemment essayer d'élever le niveau de la moto comme je l'ai fait avec Aprilia. Je vais aussi essayer d'être un team player, de travailler avec les pilotes, d'être présent dans le stand, de leur apporter cet état d'esprit que j'ai transmis chez Aprilia pendant ces huit saisons. C'est très important et ils en ont besoin. Ce n'est pas que de la technique, ça se passe aussi sur ce plan-là. Je vais faire de mon mieux."

Questionné pour savoir ce qu'il manque à Honda, il a répondu : "Il leur manque tout. Imaginez à quel point c'est difficile pour une équipe comme celle du HRC : ils gagnaient tout le temps et maintenant ils terminent [pratiquement] en dehors des points tous les week-ends. C'est un choc émotionnel. Par exemple, Joan Mir est Champion du monde et maintenant il n'arrive même pas à finir les courses."

Aleix Espargaró partagera le programme d'essais avec Stefan Bradl. Il pourrait aussi être engagé en course en tant que wild-card. "Un pilote doit piloter !" a souligné Alberto Puig auprès du site officiel du MotoGP, semblant écarter l'idée d'un rôle apparenté à celui de coach. "L'objectif principal est qu'il soit sur la moto, pour des tests et éventuellement des wild-cards, mais nous n'avons pas encore établi de programme."

"Il est prévu dans le contrat que je fasse des wild-cards mais je ne pense pas que ce soit le plus important pour le moment. Si je dois courir, je courrai, aucun problème. Je pense avoir montré que je reste très rapide, même à 34 ans", a ajouté Espargaró. "Mais ce qui est important, c'est Joan et Luca [Marini], alors je vais essayer de les aider."

L'objectif clairement annoncé est d'aider Honda à remonter suffisamment la pente pour que les pilotes de course aient les moyens de se battre aux avant-postes. Les moyens mis en œuvre pour cela doivent passer par des changements en profondeur, une volonté qu'Espargaró dit avoir perçue chez ses interlocuteurs au HRC. Voilà qui le rend confiant, même s'il a été aux premières loges pour voir son frère Pol frustré par les méthodes de travail employées chez Honda lorsqu'il a couru sous les couleurs de Repsol en 2021 et 2022.

"Quand Pol est arrivé là-bas, ils gagnaient encore l'année précédente. Ces trois ou quatre dernières saisons pour Honda n'ont pas été faciles d'un point de vue mental, pour comprendre ce qui se passait. Je pense qu'ils ont désormais vraiment compris qu'ils devaient changer", a-t-il souligné. "Ils me font vraiment confiance, l'opportunité qu'ils m'ont donnée est fantastique. Je n'ai pas besoin de le dire, mais c'est la plus grande marque de ce paddock, alors ils doivent revenir au sommet et se battre pour les victoires."