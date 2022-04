Aleix Espargaró ravi du podium mais frustré par ses premiers tours

Charger le lecteur audio

Un Grand Prix mal entamé s'est conclu au troisième rang pour Aleix Espargaró. La moto du Catalan eu du wheelie au départ, en raison d'un problème au niveau de l'embrayage, et il est passé de la troisième à la sixième place avant le premier virage. Ensuite doublé par Miguel Oliveira, il a repris l'avantage sur le pilote local ainsi que sur Álex Márquez, malgré plusieurs contacts avec ce dernier.

L'accrochage entre Jack Miller et Joan Mir a permis à Espargaró de récupérer la troisième place et il a tenté de revenir sur Johann Zarco en toute fin d'épreuve, mais n'a pas été en mesure de porter une attaque sur le pilote Pramac. "Je suis satisfait", se félicite le troisième de la course, déplorant néanmoins son départ : "On doit améliorer l'embrayage, on a eu quelques soucis avec cette année. On sait qu'on doit progresser dans ce domaine parce que la première partie de la course est très importante."

"Mais après, quand j'ai doublé Álex Márquez et Oliveira, ce n'était pas facile. Avec le champ libre, j'ai eu un bon rythme. J'ai pu revenir sur ceux qui me devançaient. J'étais prêt à les attaquer, parce que je me sentais beaucoup plus rapide. C'est dommage que Jack ait fait une erreur, mais c'est la course et j'ai eu le podium. J'ai essayé d'attaquer Johann mais c'était impossible, je n'avais pas de motricité, j'avais détruit le pneu arrière, donc je suis satisfait."

Aleix Espargaró a également exprimé un certain agacement face à l'agressivité d'Álex Márquez dans les premiers tours, d'autant que le temps perdu pour prendre l'avantage sur le pilote LCR l'a peut-être empêché de se confronter véritablement à Johann Zarco en fin d'épreuve.

"Cette journée a été difficile parce que dans la première partie de la course, Álex Márquez m'a percuté trois ou quatre fois, ce qui m'a fait perdre beaucoup de temps. Après, quand j'avais le champ libre, j'ai pu revenir sur ceux qui étaient devant moi. J'avais un très, très bon rythme, donc je suis très content. Je prends beaucoup de plaisir sur la moto donc je suis satisfait. Et c'est encore une belle moisson de points au championnat."

Aleix Espargaró reste en effet troisième de ce championnat et se rapproche même de la première place, aidé par l'abandon d'Enea Bastianini. Fabio Quartararo, qui a pris la tête, et Álex Rins n'ont que trois points d'avance sur un pilote Aprilia plus en forme que jamais. Avec ces deux podiums en cinq courses, Espargaró a déjà récolté plus de trophées cette année que dans ses cinq premières saisons avec le constructeur de Noale.