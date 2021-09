Aleix Espargaró vise un nouveau podium depuis la deuxième ligne

Les regards sont naturellement tournés vers Maverick Viñales ce week-end, pour le premier week-end de course du pilote espagnol au guidon de sa nouvelle machine, mais il est naturellement dans une phase de découverte qui ne lui permet pas de prétendre aux premières places. Les espoirs de la marque reposent donc toujours sur Aleix Espargaró, auteur d'un bon sixième temps en qualifications, même s'il sent qu'il avait le potentiel pour faire mieux.

"J'attendais un peu plus des qualifications", reconnaît le pilote Aprilia. "Je n'ai pas fait un tour exceptionnel mais je pense qu'on a le rythme pour jouer le top 5. Peut-être qu'à Silverstone j'étais un peu plus fort, ou que les autres l'étaient un peu moins. C'est plus équilibré ici."

"Je suis globalement satisfait", ajoute Espargaró sur le site officiel du MotoGP. "J'espérais une meilleure position en vue de la course mais la deuxième ligne reste bonne. Ça me permettra d'être dans le groupe de tête au début, parce que la sixième place est suffisamment proche."

Aleix Espargaró pense avoir le rythme pour rester dans le groupe de tête et n'exclut pas un deuxième podium consécutif, s'il parvient à préserver ses pneus. Les pilotes devraient tous choisir le tendre à l'arrière, une gomme qui permet de compenser le manque d'adhérence de la piste étonnamment endurante depuis le début du week-end, même si un doute subsiste.

"On a vu que par le passé [sur ce circuit], il y a toujours un groupe de cinq ou six pilotes, surtout dans les trois premiers quarts de la course, et nous sommes prêts à faire partie ce ce groupe, et prêts à nous battre pour le podium ou la victoire. Il faudra voir la dégradation du pneu arrière, je crois que ce sera la clé, mais je pense que nous sommes forts et prêts."

"Je m'attendais à être plus rapide de quelques dixièmes [en Q2], mais dans l'ensemble je suis satisfait de notre rythme", précise-t-il. "Notre rythme est très bon. On est quatre ou cinq pilotes dans un rythme similaire. Je suis impatient de voir si on pourra rester dans le groupe de tête et jouer le podium."

Avec Angus Martin