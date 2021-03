Álex Márquez ne s'est pas facilité la vie avec ses chutes

Sous ses nouvelles couleurs LCR, Álex Márquez a débuté les tests de Losail en se classant dixième au terme de la première journée, samedi, avec un chrono plus lent de six dixièmes de seconde que celui de la référence d'Aleix Espargaró (Aprilia) et 0"335 moins rapide que celui que celui du testeur Honda Stefan Bradl. Le lendemain, alors que les temps tombaient de plus d'une demi-seconde aux avant-postes, le pilote espagnol bouclait cette fois sa journée crédité du 14e chrono, à 1"012 de la marque de Fabio Quartararo et une nouvelle fois derrière Bradl, mais aussi ses équipiers Pol Espargaró et Takaaki Nakagami.

Alors que Pol Espargaró, qui découvre la Honda, se satisfaisait de ne pas avoir chuté au terme de ces deux journées de roulage, en déduisant ainsi qu'il se trouvait encore loin des limites de sa machine, Álex Márquez ne pouvait que dresser un bilan mitigé de son propre temps passé à retrouver ses repères. "En effet, je suis tombé à deux reprises", soupirait-il au terme de la première journée. "La première fois dès le début : j'essayais un pneu différent à l’avant. C’était une petite chute, j'ai fait une petite erreur", poursuivait celui qui estimait ne pas avoir suffisamment trouvé ses marques avec les deux châssis proposés par Honda.

"Il a été difficile de travailler avec deux motos différentes. Il a fallu un peu de temps pour réparer la moto [accidentée]. Elle n’était pas très abimée, mais il y avait de nombreuses choses à mettre en place. Ma deuxième chute s'est encore produite avec cette moto. J’ai essayé de pousser avec des pneus usés avant d’en mettre des nouveaux pour faire un time attack, mais j’ai fait quelques erreurs basiques au deuxième virage, où beaucoup de pilotes ont aussi chuté. Mais par chance, je n'ai à nouveau pas beaucoup endommagé la moto. J’ai fait deux erreurs et je dois travailler sur ça. Le positif est que l’équipe et moi nous sentions bien. Nous savons plus ou moins clairement quelle direction prendre pour les prochains jours."

Il est plutôt inhabituel pour le plus jeune des frères Márquez de fréquenter le sol si souvent. Une troisième chute est en effet venue ponctuer sa seconde journée de roulage. De son propre aveu, celle-ci fut la résultante "d'une grosse erreur de [sa] part".

"C'est quelque chose sur la moto que nous devons améliorer. Je n’étais pas à l’aise au premier virage avec le pneu avant que l’on était en train d’essayer mais je poussais quand même. De petites erreurs m’ont amené à chuter. Le plus important est de trouver les limites et d’apprendre à connaître la moto ici en test, plutôt que sur les week-ends de course", juge-t-il, préférant voir le verre à moitié plein. "Chaque pilote essaye des choses et de manière différente. Nous allons tous dans la même direction au final. Cela permet de confirmer et de voir quelles sont les choses positives, pour essayer de comprendre où s’améliorer. Ce n’était pas totalement positif mais c’est bien de connaître le chemin à suivre", estime-t-il.

L'objectif des deux premiers jours consistait clairement à pouvoir établir des comparaisons entre les deux châssis proposés par Honda pour ces tests. Néanmoins, Márquez reconnait que la qualité des retours sur son temps de piste a été fortement altérée par les chutes successives.

"J’avais pour objectif de comparer différents châssis de différentes manières mais avec mes petites chutes je n’ai pas pu le faire", regrette-t-il. Mais c'était aussi l’opportunité de travailler sur des réglages de base, pour l'Espagnol, qui veut y voir "aussi quelque chose de positif" alors que les essais ont repris ce mercredi et dureront encore trois jours.

"Quand il y a des choses négatives, il est important d'aussi savoir en tirer le positif", fait-il remarquer. "Nous avons eu le temps d'ajuster les réglages et d’y penser. Mais finalement, je me sentais mieux avec [le châssis] que j’utilisais [le premier jour]. S’ils veulent que je le réessaye à nouveau, je le ferai, mais je crois qu'il vaut mieux gérer avec le châssis standard et donner du feedback à Honda pour pouvoir continuer à améliorer [l'autre]. Ils ont fait un super travail cet hiver et nous avons encore plusieurs choses à tester."

