Álex Márquez aidé par son frère au départ : "Trop parfait pour le planifier !"

Les frères Márquez ont fait le coup parfait pendant le sprint au GP d'Aragón. La menace Marco Bezzecchi, qui les avait battus en qualifications, a été écartée dès le départ. Marc Márquez a plongé pour doubler l'Italien au premier virage, et derrière eux, Álex Márquez a pu s'engouffrer et récupérer la deuxième place. Le trio de tête est resté inchangé jusqu'à l'arrivée.

Cette agressivité au départ n'était pas un plan commun entre les deux frères, même si Álex savait que Marc serait agressif. "Ce n'était pas prévu !" a assuré le pilote Gresini auprès du site officiel du championnat. "C'était trop parfait pour le planifier ! [rires]"

"J'ai freiné en fermant la porte, puis j'ai vu Marc attaquer. Je m'attendais à ça mais ce n'était pas prévu. J'ai ouvert la porte et j'ai essayé d'avoir une bonne sortie pour en doubler au moins un."

"Je savais que quelque chose allait se passer [au départ] !" a-t-il ajouté. "Ils sont tous les deux très agressifs et font des dépassements tranchants. Marc a été très intelligent pour faire ce dépassement et mener la course dès le début."

Marc et Álex Márquez ont pris le pouvoir dès le départ du sprint au GP d'Aragón. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"C'était la seule opportunité qu'il avait pour gagner le sprint, en attaquant au début, parce que si on avait laissé Bezzecchi mener pendant trois tours avec le tendre, il aurait creusé un très gros écart. Il a été très intelligent et c'était la bonne stratégie."

Le pneu tendre mentionné par Álex Márquez est habituellement privilégié à l'arrière par les pilotes, mais Michelin a apporté "exactement le même pneu" qu'à Silverstone et les pilotes Ducati ont encore du mal à l'exploiter. Ils ont donc opté pour le medium pour le sprint, avec le risque de le payer avec leurs performances dans les premiers tours.

Álex Márquez se sent légèrement en retrait depuis le début du week-end, et il savait que le début de course serait déterminant : "On a un peu joué sur la grille mais la décision était claire. La seule interrogation, c'était ce qui allait se passer dans les trois premiers tours, si on mettait trop de temps à chauffer le pneu."

"[Le départ] était la clé de la course parce qu'après, avec la chaleur, c'était très dur de doubler", a-t-il souligné. "Dans les trois premiers tours, je fermais un peu les portes parce que Marco avait le tendre à l'arrière et je savais que c'était le moment pour qu'il attaque."

Une fois deuxième, Álex Márquez a résisté à Marco Bezzecchi et n'a pas pu rester directement dans la roue de Marc Márquez. "Je ne m'attendais pas à être au milieu de cette lutte parce que je pense que Marco était plus rapide que moi, comme Marc", a-t-il assuré face aux médias de la presse internationale, dont Motorsport.com. "Au premier virage, j'ai eu de la chance de pouvoir attaquer Marco et de me retrouver deuxième."

Les frères Márquez ont réalisé un doublé lors du sprint. Photo de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

"J'ai fermé les portes pendant trois tours parce que je savais que c'était le moment fort de la course de Marco, puisqu'il avait le tendre et que c'était sûr qu'il avait un gros avantage à ce moment-là. Ensuite, j'ai essayé de faire ma course."

"Quand j'étais vraiment au contact de Marc, la pression du pneu avant était un peu élevée et l'avant m'échappait. J'ai essayé de contrôler cet écart avec Marc et d'être plus prudent dans mon rythme, parce qu'en étant vraiment proche, je ne pouvais pas doubler vu qu'il était plus rapide que moi, et que me rapprocher vraiment créait beaucoup, beaucoup de problèmes."

Un troisième secteur très coûteux

Álex Márquez n'a pas pu lutter avec son frère, surtout parce qu'il peine à être aussi performant dans le troisième secteur : "Merci de me le rappeler ! [rires] J'étais le dernier dans ce secteur 3 en Q2. Je perds beaucoup de temps. La course est devenue une séance d'essais pour moi, à essayer de reproduire les trajectoires de Marc dans les virages 12 et 13."

"J'ai essayé de gagner un peu en précision mais je manque encore de confiance avec l'avant pour freiner plus tard au virage 12. C'est là que je perds du temps. Ce n'est pas que le freinage, c'est comment enchaîner les virages 12 et 13. [Dimanche], je vais travailler sur des choses pendant le warm-up pour faire un peu mieux, être plus précis et plus rapide, évidemment."

On est là, mais derrière, à un dixième ou un dixième et demi.

Álex Márquez devra progresser dans cette partie du circuit pour avoir une chance en course principale : "Avec le medium, tout le monde, surtout Marc et Bezzecchi, est vraiment, vraiment rapide et vraiment constant. On est là, mais derrière, à un dixième ou un dixième et demi."

"On va essayer de progresser pendant le warm-up, au niveau de mon pilotage, parce que je perds du temps dans le troisième secteur. Si j'améliore ça, je pense qu'on aura une opportunité."