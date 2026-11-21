MotoGP GP du Portugal

Plus rapide que Bezzecchi, Álex Márquez le voit toujours favori à Portimão

Álex Márquez, qui a dominé les essais de vendredi à Portimão, estime que Marco Bezzecchi reste l'homme à battre ce week-end et que les quatre Aprilia pourraient encore se montrer.

Richard Asher Germán Garcia Casanova

Publié: 21 nov. 2026, 04:30

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Álex Márquez, auteur du meilleur temps vendredi à Portimão, estime que Marco Bezzecchi reste l'homme à battre ce week-end et que le quatuor Aprilia pourrait encore prendre le dessus.

Le pilote Gresini a dominé les essais devant une autre Ducati, tandis que Bezzecchi est le seul pilote Aprilia à avoir intégré le top 8. Jorge Martín, son coéquipier dans l'équipe officielle et le seul autre pilote ayant encore mathématiquement une chance d'empêcher Marc Márquez de décrocher le titre mondial, a tout juste réussi à se qualifier pour la Q2.

Raúl Fernández, chez Trackhouse Aprilia, a réussi à faire de même, tandis que son coéquipier Ai Ogura n'a pas franchi le cap de la Q1.

Mais Álex Márquez estime qu'il ne faut pas se laisser tromper par ces résultats et penser que Ducati a pris le statut de favori aux motos de Noale, pourtant attendues aux avant-postes.

"Aprilia a quelque chose de plus que Ducati ici", insiste le pilote espagnol. "Je pense que sur un tour, nous avons été capables de passer devant eux, mais Marco est extrêmement rapide ici. C'est lui qui est le plus rapide en rythme de course et il a deux ou trois dixièmes d'avance sur tout le monde. Il est vraiment impressionnant."

Marco Bezzecchi (Aprilia Racing)

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Bezzecchi, qui avait remporté le Grand Prix du Portugal sur ce même tracé l'année dernière, a signé le meilleur temps dès la séance matinale de vendredi. L'après-midi, il était suffisamment confiant pour conserver le même pneu avant medium jusqu'à très tard dans la séance. Finalement, son meilleur temps de la première moitié de séance aurait suffi à le maintenir dans le top 10.

"Marco était le plus rapide aujourd'hui, vous savez. Je pense qu'il a commis une erreur dans son dernier tour, sinon il aurait terminé premier. Mais nous sommes là, et c'est le principal."

Álex Márquez doit également composer avec des limites physiques qui pourraient peser sur les distances de course ce week-end. Le pilote espagnol revient d'une intervention chirurgicale qui l'avait contraint à manquer le Grand Prix du Qatar, il y a deux semaines.

"Je suis inquiet pour la longue course de dimanche. Mais sur un tour et tout ça, je peux être assez rapide. C'est inconfortable parce que la cicatrice [de l'opération] est encore très récente et, avec la combinaison, les frottements ne sont pas vraiment agréables. Les muscles ne sont pas non plus dans un bon état."

"Je vais donc devoir travailler après Valence [la finale de la saison, le week-end prochain], mais pour l'instant, c'est comme ça et je dois survivre. Demain, je vais devoir écouter mon corps. Dans certains endroits, je ne peux pas vraiment piloter correctement, notamment dans la première zone de freinage, au premier virage, puis dans les changements de direction rapides."

"Sur ces points-là, j'ai encore une marge de progression, mais pour le reste, je peux piloter de très bonne manière."

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