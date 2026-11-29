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MotoGP GP de Valence

"Quelque chose se brise en moi" : l'émotion d'Álex Márquez pour les adieux de Marc

Très ému, Álex Márquez n'a pas pu prendre la piste pour assister aux adieux de son frère Marc à Valence.

Rubén Carballo Rosa

Publié: 29 nov. 2026, 15:08

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Álex Márquez n'a pas pu retenir ses larmes en ce dimanche si particulier pour lui et toute sa famille. Une journée d'autant plus chargée en émotion qu'il n'a pas pu être en piste pour faire ses adieux à son frère, Marc Márquez.

Le pilote aux dix titres mondiaux a mis un terme à sa carrière ce dimanche, à l'occasion de la dernière course MotoGP de la saison 2026 à Valence, après l'annonce surprise qu'il avait faite vendredi.

En course, il a même pris les commandes après un départ spectaculaire. Il a finalement terminé deuxième, mais s'est battu jusqu'aux derniers instants pour tenter de contester la victoire à Raúl Fernández.

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Dès la fin de la course, les caméras se sont tournées vers Marc et son frère. Álex a dû assister aux adieux de son aîné depuis le garage Gresini, contraint de déclarer forfait en raison d'un bronchospasme sévère. Ce problème l'avait obligé à être transporté à l'hôpital en ambulance dans la matinée, après un week-end durant lequel il avait déjà éprouvé des difficultés sur le plan physique.

Heureusement, son état s'est amélioré, ce qui lui a permis d'être présent sur le circuit pour cette occasion particulière. Il a serré son frère dans ses bras juste avant le tour de chauffe puis, à l'issue de la course, il a fondu en larmes avant de lui rendre un vibrant hommage.

"Il n'y a pas de mots", a-t-il déclaré lors d'une interview en espagnol accordée à DAZN. "Il a décidé que c'était la fin, et il le mérite. Je suis tellement heureux pour lui, pour la manière dont il l'a fait, à sa façon. Et surtout, parce qu'il est resté fidèle à son ADN jusqu'au bout. Il a continué à nous faire rêver."

Pour Álex Márquez, une page se tourne également chez Gresini.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Il nous a fait rêver jusqu'au bout, comme toujours. C'était vraiment magnifique. Il mérite ces adieux, et bien plus encore. Tout ce qui pourra lui arriver de positif sera amplement mérité. Je peux dire avec une immense fierté que c'est le meilleur frère du monde."

"Au bout du compte, on est seul sur la moto. J'ai essayé de l'aider de mon point de vue, même s'il m'a beaucoup plus aidé. Finalement, il a tout fait tout seul. C'est lui qui est sur la moto, c'est lui qui a mérité tout cela."

"Aujourd'hui, j'ai l'impression que quelque chose en moi, quelque chose qui a trait à la moto, se brise. Mais comme il le dit, nous ne faisons que passer, et j'ai pu en profiter jusqu'au bout."

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