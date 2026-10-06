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Deux erreurs "inacceptables" pour Álex Márquez dans un GP du Japon catastrophique

Álex Márquez a connu un week-end compliqué à Motegi et en est reparti sans avoir marqué le moindre point.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Publié:
Alex Marquez, Gresini Racing

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Álex Márquez explique être tombé lors du Grand Prix du Japon après avoir accidentellement enclenché une vitesse supérieure sur sa Ducati alors qu'il s'engageait dans un virage. Une erreur qu'il juge "inacceptable" et qui est venue parachever un week-end dans lequel il n'a pas marqué le moindre point, ce qui en fait sa plus mauvaise performance depuis la première manche de la saison en Thaïlande.

Les ennuis de l'Espagnol ont commencé lors du sprint de samedi, lorsqu'il a mal jugé son freinage dans le virage 3, emportant avec lui Pedro Acosta et Fabio di Giannantonio. Cela lui a valu un double long-lap à effectuer dans la course longue.

Dimanche, après s'être acquitté de son deuxième tour de pénalité, le pilote Gresini occupait toujours une solide huitième place, mais sa course s'est terminée prématurément lorsqu'il est tombé dans le 19e tour.

Il s'agissait de la deuxième chute de la journée pour Álex Márquez – et de la troisième de son week-end –, puisqu'il était également tombé pendant le warm-up alors qu'il roulait en pneus durs.

S'exprimant après la course, l'Espagnol a expliqué que ses deux chutes de dimanche avaient été causées par un changement de vitesse dans le mauvais sens, ce qui lui a fait aborder le virage 11 avec deux rapports de trop.

"Aujourd'hui, j'ai commis la même erreur lors de deux séances, le warm-up et la course", a-t-il admis. "Je n'ai pas posé le pied là où il fallait, en biais. Au lieu de rétrograder, j'ai mis une vitesse de plus, Deux fois."

"Quand on place le pied là et qu'on est dans un virage très incliné, la moto pousse et on chute parce qu'elle exerce une poussée [du fait qu'elle n'est pas au bon rapport]."

Alex Marquez, Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Álex Márquez a admis qu'il était "en colère" contre lui-même, estimant qu'il était "inacceptable" de commettre une telle erreur à ce niveau de compétition.

"En essayant de passer en deuxième, j'ai accidentellement enclenché la quatrième à deux reprises en appuyant sur la pédale. Ça n'est pas rien vu que je chausse du 44, et ça arrive parfois", a-t-il déclaré à DAZN. "Mais je pense que c'est une erreur inacceptable de la part d'un pilote. Je suis donc en colère contre moi-même."

"On ne peut pas se permettre ce genre d'erreurs, surtout pas deux fois dans la même journée. Et si on commet cette erreur alors qu'on est légèrement penché, l'avant de la moto se bloque. Je suis donc assez en colère."

Le cadet des frères Márquez avait terminé en tête de la séance d'Essais vendredi, posant ainsi les bases de ce qui semblait être un week-end prometteur.

Lorsqu'on lui a demandé s'il était déçu de ne pas avoir pu tirer parti de son rythme à Motegi, alors que son frère, Marc Márquez, s'est imposé sur la Ducati d'usine, il a répondu : "Chaque fois qu'on commet une erreur, peu importe la position dans laquelle on se trouve, c'est toujours décevant."

"C'est comme ça. C'est vrai qu'au moins, on peut retenir le côté positif : la vitesse était au rendez-vous, mais ce sont des erreurs que je ne peux pas me permettre, [et j'ai] même [commise] deux fois en une journée."

Frustration liée aux long-laps

Márquez a également appelé l'organisation du MotoGP à uniformiser les sections de long-lap, estimant avoir été davantage pénalisé à Motegi que cela n'aurait été le cas sur d'autres circuits.

"Ce qu'ils font avec les tours de pénalité n'a pas beaucoup de sens", a-t-il déclaré. "À Brno, par exemple, on perd très peu de temps. Si on compare celui de là-bas avec celui d'ici, le tour de pénalité à Motegi équivaut à en faire quatre à Brno, vu le temps qu'on perd ici."

"C'est quelque chose qu'ils doivent uniformiser. Les long-laps comme celui de Brno, qui se font sur la piste elle-même, sont bien meilleurs car il n'y a ni nids-de-poule, ni bosses, ni grilles de drainage. C'est un sujet dont nous devons discuter, et nous verrons s'ils nous écoutent."

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