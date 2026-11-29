MotoGP GP de Valence

Álex Márquez forfait à Valence en raison d'un bronchospasme sévère

Le dernier week-end d'Alex Márquez avec Gresini est écourté en raison de problèmes de santé.

Rachit Thukral

Publié: 29 nov. 2026, 08:05

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Álex Márquez ne participera pas au Grand Prix de Valence ce dimanche, après avoir été hospitalisé en raison d'un bronchospasme "sévère".

L'Espagnol faisait déjà état de fièvre depuis les essais libres, ce qui l'avait contraint à manquer ses engagements médiatiques vendredi.

Bien qu'il soit revenu sur le circuit samedi, décrochant la quatrième place en qualifications, avant de terminer sixième du Sprint, il avait reconnu ne pas être encore à 100% de ses capacités.

Le cadet des frères Márquez a rencontré dimanche matin le médecin du MotoGP, le docteur Angel Charte, avant de se rendre à l'hôpital pour recevoir des soins supplémentaires.

"Álex Márquez ne participera pas au dernier Grand Prix de la saison. Un bronchospasme sévère a contraint le pilote à quitter le circuit et à être transporté à l'hôpital 9 de Octubre", a annoncé Gresini dans un bref communiqué.

Un bronchospasme correspond à une contraction soudaine des muscles qui entourent les bronches. Il entraîne généralement un essoufflement, de la toux et de la fatigue.

Ce problème de santé met prématurément fin à ses quatre années chez Gresini, au cours desquelles il a décroché quatre victoires, 18 podiums et obtenu son meilleur classement au championnat avec une deuxième place en 2025.

Cela signifie également qu'il ne sera pas présent pour la dernière course de son frère aîné Marc Márquez en MotoGP avant sa retraite.

Álex Márquez avait gardé secrète pendant près de deux mois la décision de Marc de mettre un terme à sa carrière, ayant été le seul membre de sa famille à qui le champion du monde s'était confié.

On ignore encore si Álex Márquez sera suffisamment rétabli pour participer aux essais de mardi avec les nouvelles motos 850 cm³, lors desquels il doit faire ses premiers tours de roue en tant que pilote officiel KTM.

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