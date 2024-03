Le week-end "sans" d'Álex Márquez à Portimão

Álex Márquez devait être soulagé de rentrer chez lui à la fin du week-end de Portimão. Un retour les mains vides, car ce Grand Prix du Portugal a semblé aller de travers de bout en bout. Cela a commencé dès vendredi, lorsqu'il est tombé au moment du time attack de la seconde séance, celle qui désigne les dix pilotes qualifiés d'office pour la Q2. Ensuite, toute la journée de samedi a été pour lui "un désastre".

"Tout est allé dans la mauvaise direction dès le matin, en particulier entre la Q2 et le sprint", a décrit le pilote espagnol samedi soir. Il a alors évoqué "une erreur humaine" dans son stand pour expliquer le fait qu'il n'ait affiché aucun chrono pendant la Q2, qu'il avait finalement réussi à atteindre en signant le meilleur temps de la Q1.

On sait à quel point la gestion des pneus est délicate pour les pilotes qui doivent disputer cette séance supplémentaire, les limitant généralement à une seule tentative de time attack en Q2. Comme Pedro Acosta qui s'était lui aussi extrait de cette première partie de qualification, Álex Márquez a quitté son garage dans les ultimes instants, ne disposant plus que d'une seule gomme tendre pour le moment décisif. Seulement, c'est le mauvais pneu qui a été monté sur sa Ducati.

"On n'avait pas de pneu arrière tendre prêt. J'ai essayé avec le medium et j'ai failli tomber, donc je suis rentré au stand", a-t-il expliqué. "Il y a eu une erreur de communication. Il y avait un pneu tendre neuf dans le garage mais il n'avait pas été chauffé."

Ce couac allait impacter ses deux courses, car à partir de là, Álex Márquez occupait la 12e position sur la grille de départ. "C'est dommage. Ça a été une erreur humaine", a-t-il regretté. "Ce sont des choses qui arrivent, c'est tout. On ne peut rien y changer. Au final, il y a des moments où je fais des erreurs en piste et aujourd'hui, il y a eu cette erreur qui est grave, mais comme l'a été ma chute de vendredi."

"Il n'y a pas qu'une seule personne qui a concrètement fait une erreur. Au final, on fait tous des erreurs, on gagne et on perd tous ensemble, c'est tout. Il vaut mieux que ça se produise à la deuxième course plutôt qu'en Malaisie, où l'enjeu est important."

Mauvais départ au sprint, chute en course principale

La suite du week-end n'a pas plus souri au pilote Gresini, à commencer par le sprint dont il a mal géré le départ. "J'ai pris un très mauvais départ au sprint, puis en essayant de me rattraper par la suite je suis sorti dans le virage 1 parce que j'ai freiné trop tard à cause de l'aspiration. Donc une course désastreuse", résumait l'Espagnol samedi soir, plutôt abattu.

Ce mauvais départ, il l'a aisément assumé. "Ça vient de moi. Ce week-end, je ne me sens pas très bien avec l'embrayage", a-t-il expliqué. "Bien partir et faire de bons premiers tours, ça apporte beaucoup. Aujourd'hui, j'ai perdu cinq ou six secondes sur les leaders dans les premiers tours, donc c'est beaucoup. On jette la course par la fenêtre [en faisant ça]."

Álex Márquez a vu son frère Marc bien plus rapide que lui à Portimão. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Dans le même temps, Álex Márquez a souligné être toujours en quête de meilleurs réglages, pas encore au niveau qui était le sien en fin de saison dernière. De l'autre côté du stand, il a vu son frère Marc Márquez "piloter beaucoup plus vite que toutes les autres Ducati de 2023" et décrocher la deuxième place du sprint. Il assure avoir retrouvé "le Marc de toujours, celui qui, pour [lui], n'avait jamais disparu".

L'issue de la course principale a été la même pour tous les deux, puisqu'ils ont abandonné après une chute dans le virage 5, mais dans des circonstances bien différentes. Si Marc a été pris dans un accrochage avec Pecco Bagnaia contre qui il se battait pour la cinquième place dans les derniers tours, Álex est tombé seul en début de course, alors aux portes du top 10.

"C'est dommage, parce que j'étais bien parti. J'ai attaqué fort, le MotoGP actuel oblige à faire quelque chose de plus dans les premiers tours. J'ai donné le maximum et, malheureusement, je suis tombé. Je suis revenu en piste simplement parce qu'en cas de pluie, cela aurait tout changé, mais j'ai décidé d'abandonner au bout de quelques tours. Un dimanche à oublier", a-t-il conclu, pressé d'en passer au prochain Grand Prix, à Austin.

Avec Germán Garcia Casanova