Álex Márquez en lutte pour la victoire : "Je me suis senti libre"

Après avoir créé la surprise en s'invitant sur la deuxième marche du podium au Grand Prix de France, le week-end dernier, Álex Márquez a prouvé dimanche en Aragón que sa réussite ne devait rien au hasard. Dans des conditions plus stables, il a réalisé une nouvelle remontée irrésistible dans le peloton, transformant sa 11e position de départ en lutte pour la victoire.

Rapidement sorti du peloton, il a intégré le trio de tête à dix tours de l'arrivée et s'est dès lors efforcé de pousser les pilotes Suzuki dans leurs retranchements. Si Joan Mir a fini par céder, Álex Rins, lui, a tenu bon, résistant à la pression permanente exercée par le pilote Honda jusqu'au drapeau à damier. Pour le rookie, il en ressort une nouvelle deuxième place, à seulement deux dixièmes du vainqueur, mais surtout une performance qui l'a définitivement installé parmi les pilotes indéniablement prometteurs pour la suite.

Deux podiums en deux semaines, sur des courses très différentes. Après le podium sur le mouillé, tu voulais y arriver sur le sec et c'est chose faite !

Je suis très heureux, et très fier de ce que l'équipe m'a donné aujourd'hui, parce que j'avais une moto quasiment parfaite. On peut toujours améliorer quelque chose, mais j'ai une très bonne moto. Avant la course, ils m'ont dit : 'Crois en toi, fais ce que tu as fait à chaque séance'. C'est un podium sur le sec, pas un podium causé par le fait qu'il y a eu une chute dans le premier tour… C'est un podium avec toutes ses lettres ! Je suis super content.

Je pense qu'on a affiché un très bon potentiel pendant tous les essais. J'ai pris beaucoup de plaisir, je me suis senti plus libre. J'étais juste Álex sur la moto, j'ai tout oublié et je me suis dit que ce serait une bonne journée. Au début, j'ai essayé d'attaquer. Il est vrai que Rins a été plus malin dans les premiers tours, car il a pu récupérer plus de positions que moi et je pense que ça a été la clé de la course. Mais ensuite, j'ai commencé à me sentir très bien en piste, très bon dans les dépassements. Moi-même j'ai été surpris de me voir si rapide à un moment donné. Je me sentais juste très bien sur la moto, alors je suis revenu peu à peu. Je savais avant la course que j'étais un de ceux qui gèrent le mieux la durée de vie des pneus dans les derniers tours. J'ai donc attendu jusqu'à la fin, j'ai essayé d'être malin et vraiment coulé partout.

Je peux être très content, même si je me dis qu'il m'a manqué un petit quelque chose pour essayer de gagner. J'ai fait une erreur à deux tours de l'arrivée en élargissant un peu dans le premier virage et ça m'a fait perdre un peu le contact avec Rins. Dans le dernier tour aussi, j'ai essayé d'y aller mais c'était un peu trop risqué. Un deuxième podium de suite, c'est en tout cas très spécial pour moi et pour l'équipe.

À quel point le choix de prendre le pneu avant medium a-t-il pesé dans ta performance ?

Pour moi c'était inconcevable d'utiliser le pneu soft avec la Honda. Même au warm-up j'ai failli mettre le medium, et en course j'ai failli mettre le dur à l'avant et je crois que c'est ce qui nous a manqué parce que le flanc gauche était un peu trop tendre et j'avais du mal à stopper la moto à la fin. Mis à part ça, je n'ai pas d'excuses : je suis sur le podium, deuxième, après m'être battu pour la victoire jusqu'au dernier tour, il faut en être heureux !

Quand as-tu commence à croire que la victoire était possible ?

J'ai commencé à croire que la victoire était possible quand j'ai vu que Viñales commençait à être en difficulté. Je m'attendais à ce qu'il ait quelque chose de plus, comme en EL4 et au warm-up. Quand je l'ai vu en difficulté, je me suis dit que ce serait peut-être possible et que j'allais donc essayer encore plus fort jusqu'au bout. J'ai fait de mon mieux pour dépasser Joan, mais il freinait très tard et était très rapide partout, j'ai donc eu un peu de mal à le dépasser. Mon pneu avant était un peu à la limite sur la gauche, un problème que l'on a toujours avec notre moto, mais mis à part ça j'ai pris du plaisir dans cette course, à chaque tour.

As-tu pensé à assurer la deuxième place comme cela a été le cas le week-end dernier ?

Aujourd'hui je ne me suis pas vraiment dit que la deuxième place c'était déjà bien. Quand on a déjà un podium, on oublie cela. Je prenais du plaisir sur la moto, alors je me suis dit pourquoi pas essayer. J'ai vraiment essayé jusqu'au bout. J'ai fait deux erreurs qui m'ont coûté la possibilité d'essayer de passer Rins, mais même sans ça je pense qu'il aurait été difficile à passer. Jusque dans le dernier virage, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit ma meilleure course et de décrocher la victoire, mais il a été très malin au début de la course alors c'est comme ça.

Sens-tu que cette moto est désormais ta moto ?

Oui. Je me suis senti super bien tout le week-end. On a montré notre potentiel à toutes les séances. À chaque tour, on a affiché un très bon rythme. En course, j'ai aussi été très bon avec mon pneu arrière. J'ai eu un peu plus de mal avec le pneu avant parce qu'on ne s'attendait pas à des températures aussi hautes et le flanc gauche était un peu trop tendre. On a malgré tout un très bon package.

Vu à quel point ton père était tendu dans le box, tu étais peut-être le Márquez le plus détendu de la famille aujourd'hui… As-tu eu l'occasion de parler à ton frère déjà ?

Non, pas encore, mais j'ai vu son tweet, il a écrit : 'salut tout le monde, je suis le frère d'Álex Márquez !' Il est bon pour ces choses-là ! Je suis fier moi aussi d'être son frère, il est huit fois Champion du monde. Chaque jour j'essaye de devenir une meilleure personne et un meilleur pilote, d'être pro hors piste et en piste, et de faire mon mieux.