Álex Márquez : Marc entre déjà aussi fort dans les virages qu'avec la Honda

Intégré dans le pool des huit pilotes disposant d'une Ducati sur la grille du MotoGP, puisqu'il est pilote Gresini, Álex Márquez a accès aux données télémétriques de l'ensemble des concurrents disposant d'une machine de la marque italienne. Aussi, quand il lui a été directement demandé si son frère et équipier Marc était le meilleur freineur parmi eux, le cadet de la fratrie a plutôt acquiescé.

"Mmmm, oui", a-t-il répondu en hochant la tête, avant de préciser : "Parmi les meilleurs. Il a un style de freinage particulier. Mais ce point fort qu'il avait avec la Honda, et qui semblait impossible avec la Ducati, je ne sais pas comment il a fait, mais il y arrive désormais."

"Et je pensais qu'il n'était pas possible de faire ça avec la Ducati, cette façon d'entrer si fort, si vite dans le virage. Parce que c'est une moto qui transmet moins [d'informations]. Sur la Honda, c'était délicat, mais on savait toujours ce qui se passait à l'avant, on comprenait ce qu'il se passait. Avec la Ducati, je pensais que ce ne serait pas le cas, mais pour l'instant, il y parvient."

À tel point que Marc Márquez semble être devenu une sorte de référence dans le domaine pour les pilotes Ducati. "Quand vous voyez quelqu'un qui fait la différence à un moment donné, vous essayez de vous concentrer dessus, mais c'est ce qui m'a manqué l'année dernière, l'entrée en virage, et ce qui m'a manqué à Jerez. Il est clair que nous devons aller dans cette direction et c'est ce sur quoi nous nous concentrons", a ajouté Álex Márquez.

Il ne manque en revanche pas d'appuyer sur la différence qui existe entre les motos 2023, dont son frère et lui sont notamment équipés chez Gresini, et 2024, réservées aux pilotes officiels et à ceux de Pramac, bien plus marquée qu'entre les modèles 2022 et 2023. "L'année dernière, ce que la 2023 faisait pouvait être fait sur la 2022 ou en tout cas il y avait peu de différence. Cette année, la tendance est un peu différente entre la 2023 et la 2024, donc nous n'essayons pas de recueillir beaucoup de feedback ou de références de la part de ceux qui roulent sur la moto de cette année, et sur certains circuits, c'est plus visible que sur d'autres."

Globalement, le constat est celui d'une GP24 plus efficace dans la majorité des situations : "La moto semble être légèrement plus stable, l'aérodynamique et peut-être le moteur ont une influence, même si je suis sûr que sur certains points, c'est moins bon, c'est certain. Mais de manière générale, le package de la moto 2024 semble meilleur pour le moment."