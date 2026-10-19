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Álex Márquez voit Marc contraint à un tour de force sur certains circuits à venir

Deuxième pilote Ducati à l'arrivée en Indonésie, à plus de six secondes de Marc Márquez, Álex Márquez observe le "match nul" dans la lutte pour le titre et analyse ce qui attend son frère sur les prochaines manches.

Germán Garcia Casanova

Publié: 19 oct. 2026, 12:23

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Photo de : Gold and Goose / Motorsport Images

En Indonésie, pour la première fois de son histoire, Aprilia a placé quatre motos aux quatre premières places. Un carré d'as qui montre clairement que la lutte pour le titre va se jouer désormais entre le champion sortant et les pilotes du constructeur de Noale.

Marc Márquez, justement, a franchi la ligne d'arrivée du GP d'Indonésie en sixième position, à 10,7 secondes du vainqueur, Marco Bezzecchi, et avec 6,1 secondes d'avance sur la deuxième Ducati classée, celle de son frère. Álex Márquez est cette année très loin des performances impressionnantes de la saison dernière, où il avait fini vice-champion du monde avec une avance considérable et totalisé près de 200 points d'avance sur Bezzecchi, troisième.

À Mandalika, le pilote Gresini n'a pas trouvé le moyen de faire fonctionner le pneu arrière à carcasse renforcée fourni par Michelin.

"Ça a été un week-end de survie, sans grand-chose d'autre", a-t-il expliqué. "On a beaucoup souffert, on a vu les Aprilia occuper les quatre premières places et, à partir de là, on ne pouvait pas faire grand-chose de plus. On a terminé la course, ce qui résume bien le week-end."

Comme Álex Márquez l'a lui-même rappelé, la domination des motos de Noale a été écrasante en Indonésie. Et pour expliquer cette situation, le pilote espagnol a mis en avant la conception des pneus.

"On a eu beaucoup de mal avec cette carcasse arrière, un pneu différent [renforcé, mais moins que celui d'Autriche ou du Japon, ndlr]. Je m'attendais à souffrir un peu moins dimanche avec le pneu medium, mais ça a été l'inverse et on a souffert davantage que samedi avec le pneu tendre", a-t-il pointé, soulignant un phénomène exactement opposé à ce qui se passe habituellement.

Álex Márquez (Gresini Racing)

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

"On n'a pas pu tenir le rythme et ensuite, le pneu arrière a beaucoup perdu de ses performances. Il faut faire preuve d'un peu de patience, on n'aura plus cette carcasse jusqu'à… Jamais ! On lui a dit adieu pour de bon", a poursuivi Álex Márquez, faisant référence au changement de manufacturier qui prendra effet l'année prochaine et au fait que la carcasse renforcée ne sera utilisée sur aucun des circuits restants cette année.

"Cela dit, il est vrai aussi que les Aprilia sont ultra rapides, donc il faut continuer à persévérer", a admis le pilote Gresini.

Bientôt des consignes d'équipe

En ce qui concerne le championnat, Marc Márquez est reparti d'Indonésie avec 22 points de plus à son compteur, soit un total identique à celui de Jorge Martín, qui reste donc en tête avec deux points d'avance. Sachant que la direction Ducati considérait comme acceptable de perdre dix ou 12 points durant ce week-end, c'est un bilan jugé positif.

"Il s'en est sorti, sans aucun doute. Je ne dirais pas que ça a été une victoire, mais il est sorti indemne d'un circuit difficile pour lui : match nul, 22 points pour chacun", a résumé Álex Márquez.

Le classement général n'évolue donc pas, et ce alors qu'il reste de moins en moins de courses à disputer. "La lutte pour le titre va être très ouverte, même si l'on aborde désormais des circuits comme l'Australie, le Qatar et Portimão, sur lesquels l'Aprilia peut très bien se comporter. Marc devra faire ses habituels tours de force", a analysé Álex Márquez, en référence à la capacité de son frère à sauver des week-ends comme celui de Mandalika.

Sachant qu'Aprilia aligne quatre pilotes très performants, Marc Márquez aura besoin de l'aide de tout le groupe Ducati. "On voit bien que chez Aprilia, c'est assez clair : ils veulent le titre et discutent avec tous les pilotes. Je pense donc que le moment viendra pour Ducati [de faire de même], mais c'est encore un peu tôt. Il reste quelques courses et, quand on sera au cœur de la bataille chaque dimanche, on évaluera la situation", a conclu Álex Márquez.

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