Álex Márquez moins enthousiaste que les autres pilotes Honda

Depuis la présentation officielle de l’équipe Repsol Honda pour la saison 2022, les représentants du constructeur japonais et ses pilotes sont unanimes concernant la révolution menée sur la RC213V après deux ans de travail. C'est une machine complètement revue en profondeur qui a ainsi fait son entrée en piste lors du test de Sepang, et les retours des pilotes ont été très encourageants, à commencer par Marc Márquez, qui se sent à nouveau capable de viser le titre après ce qu’il a vu de sa nouvelle moto. Pol Espargaró s'est de son côté dit très satisfait des changements apportés, notamment à l'adhérence arrière qui faisait défaut jusque-là et qui est plus en adéquation avec son style de pilotage.

Dans le team satellite LCR également, Takaaki Nakagami s'est enthousiasmé pour la machine qu’il a essayée : "Avant de monter sur la moto j'étais très excité, j'imaginais qu'elle aurait un gros potentiel et c'est la réalité. Au début je me suis dit que ce n'était pas une Honda. Entre 2018 et 2020, la moto a eu des évolutions chaque année mais le concept restait le même. En 2022, les changements sont très importants et le concept est complètement différent. Le feeling est vraiment différent à l'avant et à l'arrière. Il faut du temps pour comprendre à 100% le gros potentiel de cette moto mais je crois que cette saison va être très excitante."

Devant cet enthousiasme général, seul Álex Márquez a exprimé une certaine réserve en livrant un bilan de ses essais en Malaisie bien plus nuancé : "Dès le début, ça a été assez bien, nous avons essayé des choses, des ailerons, des moteurs. J'étais bien sur la moto. Nous avons plus de grip, plus de potentiel général. Mais certaines réactions, certaines choses, certains paramètres sont encore à contrôler pour savoir où nous avons besoin de plus d'adhérence, où nous devons plus équilibrer la moto."

"La Malaisie est toujours un test intense et j'espère qu'à Mandalika nous aurons plus de temps pour essayer, mais le premier jour nous aurons besoin de beaucoup nous adapter et de voir quels problèmes nous avons. Nous devrons être ouverts pour changer les réglages et nous, les pilotes, il sera important que nous soyons ouverts d'esprit pour essayer des choses afin de tirer le maximum de la moto car il y a encore beaucoup de choses que nous ne contrôlons pas à 100%."

Le ton est donné suite à ce test qu’il juge "plutôt positif, plutôt bon" sans tomber dans l'enthousiasme du constructeur, qui le voit comme l’un de ses meilleurs. Face à l'objectif de titre retrouvé par son frère, lui préfère maintenir sa prudence : "Je pourrais dire que nous allons être incroyables, que nous connaissons les pistes et que nous aurons la meilleure moto mais nous ne savons pas, c'est la réalité. Nous ne savons pas comment ça ira sur la plupart des pistes. À Jerez, nous avons été en mesure d'être rapides, à Misano et en Malaisie aussi. Ça paraît bien mais je ne veux pas être trop optimiste car c'est le MotoGP et en MotoGP les tests sont toujours différents comparé aux courses. Il nous faut du temps en piste et nous verrons au Qatar où nous sommes. Le potentiel semble là mais beaucoup de choses ne sont pas encore sous contrôle."

Álex Márquez

Avec sa 17e place au terme des essais de Sepang, Álex Márquez est le dernier représentant Honda, à toutefois six dixièmes seulement du meilleur temps. Un résultat qui pourrait expliquer son manque d'enthousiasme, mais pas seulement. Le pilote espagnol a connu une saison 2021 compliquée avec une machine capricieuse qui ne lui a pas permis de rouler aux avant-postes, comme il l'avait fait en 2020 pour ses débuts en MotoGP. Loin des deux podiums qu'il avait alors remportés, il a connu six résultats blancs et s'est péniblement hissé à la quatrième place pour décrocher son meilleur score de la saison au Portugal.

Après la campagne 2021, sa prudence se justifie. "J'arrive d'une saison difficile durant laquelle j'ai beaucoup appris et beaucoup grandi en tant que pilote, car à de nombreuses reprises nous avons connu des moments compliqués avec beaucoup de difficultés avec la, moto mais ça m'a aidé à mûrir. Terminer meilleur pilote indépendant serait bien, mais mon objectif principal est d'être de façon plus régulière dans le top 10", a-t-il expliqué.

"La saison sera très disputée car, comme on a pu le voir, les écarts sont minimes entre tous les pilotes. Tout peut arriver, c'est une année très ouverte car vous pouvez être aux portes du top 10 et ensuite finir sur le podium. Nous allons essayer de faire un bon test à Mandalika, avec un aussi bon travail qu'en Malaisie, et être prêts pour le Qatar, là où nous devrons vraiment faire des résultats. Les tests, c'est bien pour se situer, mais le plus important sera la course."

Malgré cette réserve, Márquez affiche une grande détermination afin de revenir aux avant-postes. Comme de nombreux pilotes du plateau, son contrat arrivera à son terme en fin de saison, et devant l'enjeu du renouvellement avec LCR, il se dit optimiste et prêt à travailler dur. "Pour moi, la pression est une motivation. Les contrats sont très ouverts, tout sera très ouvert donc c'est une motivation pour prendre une bonne place. Au final, mon futur est entre mes mains, donc c'est une bonne chose dans la vie de ne dépendre de personne si ce n'est de ses propres capacités. Ça sera intéressant."

"Je crois au travail. Je serai au Qatar, je me battrai pour un bon résultat et à partir de là on verra. Je n'ai parlé à personne, c'est le travail d'Emilio [Alzamora]. Le mien c'est de faire de bonnes performances en piste, c'est ce que je peux faire pour mon avenir", a-t-il conclu.

