Álex Márquez et son nouveau rôle : "C'était beaucoup plus simple l'an dernier !"

Álex Márquez change de statut au sein de l'armada Ducati cette année. Après trois saisons à disposer d'une machine vielle d'un an chez Gresini, et donc parfaitement éprouvée et amenée à très peu évoluer, il a désormais le même matériel que les pilotes d'usine, à savoir la GP26, qu'il faut développer et qui recevra des nouveautés pendant l'année.

Le test de Sepang a donc totalement changé d'allure pour le vice-champion 2025, contraint de faire un travail technique pour les besoins de Ducati, ce qui le prive de préparatifs plus personnels pour trouver de bonnes sensations sur la moto. "C'était beaucoup plus simple l'an dernier !", a résumé Álex Márquez. "J'essayais juste des choses et je tentais d'améliorer les chronos."

"Oui, il y a moins de temps pour que pilote trouve la limite du package ou trouve un bon compromis dans les réglages, etc", a concédé le pilote Gresini. "J'ai plus de travail mais j'aime ça, c'est sympa et c'est comme ça."

Álex Márquez espérait pouvoir se ménager un peu de temps pour un travail plus personnel ce mercredi, mais la pluie en a décidé autrement : "C'est dommage que la pluie soit arrivée cet après-midi parce que j'avais demandé un après-midi plus calme, pour améliorer un peu les réglages et tout assembler parce que depuis le premier jour, hier, on teste beaucoup de choses et on n'établit pas une bonne base de réglages, un bon package pour nous. Mais il a plu, donc je ne connais pas encore trop ce package, et où se situe la limite."

Álex Márquez doit faire des essais aérodynamiques pour Ducati. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Quand on a une moto d'usine, on a beaucoup de choses à améliorer et à essayer, surtout à tester, beaucoup de pièces, donc on ne se concentre pas sur le pilotage, on essaie juste de trouver des améliorations", a-t-il détaillé auprès du site officiel du MotoGP.

Depuis mardi, Álex Márquez a ainsi contribué aux essais aérodynamiques de Ducati, avec de nombreux packages, anciens et nouveaux, à comparer : "On a testé différentes configurations dans l'aérodynamique. On va tout analyser pour demain, et choisir laquelle est la meilleure, ou celle qui fonctionne un peu mieux pour nous."

Dans ce travail, Ducati fait volontairement avancer Márquez à l'aveugle pour que son opinion ne soit pas pollué par les attentes de la marque vis-à-vis de telle ou telle pièce : "Je ne sais pas quel était le principal objectif de Ducati. [Ils ne l'ont pas dit], c'est mieux : ils disent juste 'Essaie et donne nous tes sensations' et c'est ce que j'ai fait. C'est mieux dans certains domaines, moins bons dans d'autres, mais je pense qu'il faut faire des analyses pour que ça fonctionne."

"Quand on a beaucoup de pièces à tester, certaines sont meilleures, d'autres non", a-t-il indiqué pour décrire son nouveau rôle. "Il faut faire un choix, ça dépend du pilotage et il faut vraiment être au point."

Álex Márquez fait désormais les mêmes essais que les pilotes d'usine. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"On essaie de comprendre un peu la situation, en faisant de petits tests avec l'aérodynamique. Il faut encore améliorer et comprendre ça mais pour le reste, sur la moto dans son ensemble, les sensations sont vraiment bonnes. Il faut comprendre les choses et tout assembler pour demain."

La nature du travail d'Álex Márquez a changé mais pas réellement la dynamique avec les grands patrons de Ducati, même si ces derniers font des passages un peu plus réguliers dans son garage pour s'enquérir de son opinion sur les nouveautés testées.

"Le travail est le même que l'an dernier. Gigi [Dall'Igna, directeur général de Ducati] et Riccardo [Savin, chef de projet MotoGP] viennent, Davide [Tardozzi, team manager de l'équipe officielle] aussi. On a la même approche."

"Peut-être qu'ils viennent plus souvent parce qu'on essaie aussi des choses, comme le package aéro hier, que l'équipe d'usine n'avait pas encore essayé. Il y a des passages constants dans le garage."