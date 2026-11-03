MotoGP GP du Qatar

Álex Márquez opéré de l'épaule droite, sa convalescence débute à domicile

Deuxième opération de la clavicule pour Márquez, qui manquera le GP du Qatar ce week-end et va poursuivre sa convalescence chez lui

Germán Garcia Casanova

Publié: 3 nov. 2026, 10:00

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Alex Márquez avec le docteur Samuel Antuña

Après avoir terminé troisième du Grand Prix de Malaisie dimanche dernier, le pilote Gresini avait annoncé qu'il allait subir une nouvelle intervention chirurgicale afin de traiter les problèmes liés à sa blessure du 17 mai à Barcelone, lorsqu'il était entré en collision avec la KTM de Pedro Acosta avant d'être projeté dans les airs.

Juste après l'accident, il avait subi une opération en urgence pour stabiliser sa clavicule droite, fracturée en quatre morceaux. De retour en piste à Assen fin juin, il avait commencé à ressentir des douleurs dans cette zone, ainsi qu'une raideur à l'épaule, qui avait entraîné une bursite. La situation s'était aggravée lorsqu'il avait dû enchaîner deux Grands Prix, au point de devoir s'injecter des antidouleurs pour pouvoir courir.

Álex Márquez avait initialement prévu de subir cette deuxième opération de la clavicule à la fin de la saison 2026, mais il a décidé de l'avancer après avoir évalué son état lors des dernières courses.

"Hier, j'ai été opéré à l'hôpital Ruber Internacional de Madrid afin de retirer le matériel d'ostéosynthèse de ma clavicule droite et de ma main gauche", a-t-il expliqué dans une publication sur les réseaux sociaux. "En outre, au cours de la même intervention, j'ai subi une bursectomie arthroscopique à l'épaule droite", a ajouté le pilote, qui avait quitté Kuala Lumpur dimanche soir pour se rendre directement à l'hôpital de Madrid, où il a été opéré.

"Pour l'expliquer plus simplement, ils ont retiré les plaques et les éléments de fixation que j'avais dans la clavicule et la main. Ils ont également enlevé une petite poche située dans l'épaule, qui permet d'éviter les frottements entre les tendons et l'articulation. Cette dernière intervention a été réalisée par arthroscopie, une technique mini-invasive", a-t-il précisé.

Álex Márquez se réjouit que "l'opération se soit déroulée sans aucune complication" et indique que "ma convalescence à domicile commence maintenant. Une petite étape de plus vers un retour à 100 % !"

Même si tout s'est déroulé comme prévu, l'absence de Márquez au Grand Prix du Qatar de ce week-end est confirmée. L'Espagnol tentera de faire son retour lors de la prochaine manche, au Portugal, le 22 novembre, avant la conclusion de la saison avec le GP de Valence, le 29 novembre.

Le cadet des Márquez, qui rejoindra l'équipe officielle KTM la saison prochaine, vise un retour à 100 % de ses capacités pour les essais d'après-saison à Valence, le 1er décembre. Il pourra alors piloter pour la première fois la nouvelle KTM de 850 cm3.

Outre Álex Márquez, la participation de plusieurs pilotes au GP du Qatar reste incertaine, notamment celles de Jorge Martín, Raúl Fernández et Fermín Aldeguer. Si Aldeguer n'est pas suffisamment remis pour se rendre au Qatar, Gresini se retrouvera sans aucun de ses pilotes titulaires, mais pourra toujours compter sur Iker Lecuona.

Honda, de son côté, n'a pas encore définitivement écarté la participation de Joan Mir à Doha, malgré les troubles de la vision et les vertiges réapparus à Sepang.

Les deux pilotes Yamaha, Álex Rins et Fabio Quartararo, seront absents au Qatar, tout comme ceux de l'équipe satellite Pramac, Jack Miller et Toprak Razgatlıoğlu, ce dernier étant toujours blessé. Le constructeur d'Iwata a refusé d'envoyer son équipe à Doha en raison du conflit qui se poursuit dans la région.

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