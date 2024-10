Álex Márquez voit Pecco Bagnaia "plus nerveux" que Jorge Martín

Pecco Bagnaia compte 20 points de retard sur Jorge Martín alors qu'il reste trois week-ends de compétition. Avec encore 111 unités à prendre, la situation reste très ouverte et Bagnaia assure ne pas s'en inquiéter mais après le GP d'Australie, il a surtout regretté les points perdus dans son accrochage avec Álex Márquez au GP d'Aragón, bien qu'il ne s'agisse pas de sa seule occasion manquée cette année.

Le pilote Gresini n'en tient pas rigueur à Bagnaia de rappeler cet épisode car pour lui, il est naturel de se focaliser sur des causes externes au moment où la lutte s'intensifie. "C'est normal", a commenté Álex Márquez. "J'ai été dans des luttes pour le titre et les erreurs que tu fais te mettent plus en colère que quand tu n'a pas le contrôle à 100%. Les incidents de course et ce genre de chose, ce sont ceux dont tu te souviens le plus."

"Ça m'est arrivé en Moto2, je me souviens de l'incident du premier tour à Jerez, avec Baldassarri, plus que de mes propres erreurs. Mais c'est normal. On arrive à trois courses de la fin, tu as 20 points de retard, il y a de la tension, tu vois qu'un troisième titre consécutif pourrait t'échapper et tu l'as à l'esprit. C'est logique et tu le comprends parfaitement."

Bagnaia est-il donc plus nerveux que Martín en ce moment ? "Pour le moment oui, c'est logique parce qu'il a 20 points de retard", répond Álex Márquez. "Celui qui mène est plus calme, surtout avec cet avantage. En ce moment, Jorge peut presque se permettre une erreur et il peut rouler avec la confiance qu'il peut en commettre une. Pecco est dans une situation où s'il chute dimanche, il peut dire au revoir au titre."

"Évidemment que Martín est plus détendu, parce que chaque soir, il se couche avec un coussin de 20 points alors que Pecco n'a pas de coussin. C'est la différence entre eux."

Alex Marquez, Gresini Racing Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Sans se prononcer sur la façon dont son coéquipier aborde la fin de la saison, Enea Bastianini estime que Pecco Bagnaia doit se remobiliser pour être dans le bon rythme dès l'entame des week-ends, un domaine dans lequel Jorge Martín est capable de faire la différence.

"Après Phillip Island, Jorge a démontré qu'il est très en forme", a souligné Bastianini. "Ce qui est impressionnant c'est que s'il ne fait pas premier, il fait deuxième. Ça n'est pas rien. S'il veut gagner, Pecco doit retrouver la voie et être, disons, plus incisif. Surtout le vendredi, car lui comme moi on est un peu plus en difficulté par rapport à Marc [Márquez] et Jorge."



Selon Bastianini, Bagnaia devra à tout prix réagir en Thaïlande ce week-end, sans quoi il risquerait de se retrouver avec un retard impossible combler : "Je pense que oui, ça peut être la course décisive aussi bien pour moi que pour lui. On va voir, il faut réagir."

Ducati n'a en tout cas pas organisé la moindre discussion pour demander aux pilotes de ne pas interférer dans le duel. "Non, rien", a noté Bastianini, appuyé par le cadet des Márquez. "Juste de se respecter", a confirmé l'Espagnol. "Quand deux pilotes jouent le championnat, il faut du respect, etc, mais rien de la part de Ducati pour dire quelque chose aux pilotes."

Loin du giron Ducati et de la lutte pour les premières places, Fabio Quartararo suit le duel d'un œil distant... et amusé. "Franchement, je n'en ai aucune idée parce que je ne suis pas tout ce qui se passe", a déclaré le Français lorsqu'il a été interrogé sur son favori. "Il y a deux pilotes qu'on ne regarde même pas, vu les chronos et le rythme qu'ils font ! On regarde plus le top 5 et ils sont tout le temps dans le top 3."

"Il y a deux pilotes qui sont très forts, ça fait deux ans de suite qu'ils se battent pour le titre. Martín a 20 points d'avance mais il est vrai aussi qu'il reste trois manches et plus de 100 points en jeu. Donc je pense qu'on ne pourra pas vraiment dire quoi que ce soit mais que c'est l'une des courses les plus importantes pour tous les deux."

