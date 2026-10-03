Álex Márquez pénalisé après l'accrochage du premier tour
Álex Márquez a reçu une pénalité qui compromet ses chances au GP du Japon, après avoir été jugé responsable de son accrochage avec Pedro Acosta et Fabio Di Giannantonio.
Photo de : Qian Jun / MB Media via Getty Images
La sanction n'a pas tardé. Dès le sprint de Motegi terminé, les commissaires de course se sont penchés sur l'accident du premier tour, quand Álex Márquez a percuté Pedro Acosta et provoqué leurs chutes, entraînant Fabio Di Giannantonio avec eux durant la manœuvre.
Álex Márquez a été jugé responsable de l'incident et devra faire deux passages dans la zone du long lap en course principale.
"Cette manœuvre a été considérée comme un incident de type MGP-CC5 : départ / premier tour, manœuvres créant une situation dangereuse pour plusieurs pilotes et/ou provoquant une chute", indiquent les commissaires dans leur décision. "S'agissant d'une première infraction de la saison, la sanction appropriée dans ce cas est un double long lap."
Álex Márquez a pleinement reconnu sa responsabilité. "Une mauvaise journée, le genre que l'ont veut oublier mais dont on veut tirer les leçons", a reconnu le pilote Gresini. "J'ai fait une erreur au virage 3 tout en essayant de doubler dans le premier tour. Malheureusement, je suis tombé et j'ai emporté deux autres pilotes, ce qui m'ennuie le plus."
"C'est la course, mais ça fait mal quand ça arrive. Il faut aller de l'avant et en retenir les enseignements. J'aurai une pénalité long-lap demain et elle est totalement justifiée. Je vais tout donner demain, ce sera une journée totalement différente."
Pedro Acosta et Álex Márquez ont pu se relever sans problème, mais Fabio Di Giannantonio est lourdement tombé sur l'épaule droite et a préféré se diriger vers l'ambulance. VR46 n'a pas encore communiqué sur son état de santé.
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