MotoGP GP du Portugal

Álex Márquez le plus rapide vendredi, les trois prétendants au titre en Q2

Marco Bezzecchi a affiché un rythme particulièrement inquiétant pour ses adversaires avant le week-end.

Richard Asher

Publié: 20 nov. 2026, 16:32

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Álex Márquez a signé le meilleur temps vendredi à Portimão, plaçant sa Gresini Ducati en tête de la feuille des temps. Mais l'essentiel était ailleurs : les trois pilotes encore en lice pour le titre mondial ont tous décroché leur qualification directe pour la Q2 de samedi.

Grand favori pour le titre, Marc Márquez s'est qualifié sans difficulté, avec le sixième temps au guidon de la Ducati officielle. Son plus proche rival, Jorge Martín (Aprilia), a dû batailler pour intégrer le top 10, mais il a finalement signé un chrono suffisant pour y parvenir à une minute de la fin de la séance.

Le troisième homme dans la course au titre, même si ses chances sont uniquement mathématiques, Marco Bezzecchi a semblé évoluer dans une catégorie à part vendredi à Portimão, malgré seulement le troisième temps derrière Álex Márquez et Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati).

Le pilote Aprilia a dominé les EL1 dans la matinée, avant de rester aux avant-postes pendant une grande partie de l'après-midi, alors qu'il n'a chaussé un pneu avant tendre que lors de son tout dernier run. Il semblait en mesure d'effacer le record du tour de Marc Márquez, établi il y a trois ans, lors de sa dernière tentative, mais a finalement perdu du temps dans le dernier secteur. Sa présence dans le top 10 n'a toutefois jamais été menacée et le vainqueur de l'édition 2025 à Portimão s'annonce comme un sérieux candidat à la victoire ce week-end.

Bezzecchi était tellement détendu vendredi après-midi qu'il a même trouvé le temps de saluer la caméra embarquée de Marc Márquez alors qu'il suivait l'Espagnol dans les enchaînements exigeants de Portimão.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Fait inhabituel, les deux pilotes officiels KTM ont intégré le top 10, avec Pedro Acosta quatrième et Brad Binder septième.

Johann Zarco a été le seul représentant de Honda, en signant le cinquième temps sur la LCR.

Les Espagnols Fermín Aldeguer (Gresini Ducati) et Raúl Fernández (Trackhouse Aprilia) ont également décroché leur place en Q2. Moins d'une demi-seconde séparait Álex Márquez, premier, de Martín, dixième, même si Bezzecchi semblait encore avoir de la marge.

Ai Ogura a été le premier à manquer la qualification directe pour la Q2. Il a échoué à un dixième de seconde de Martín sur la deuxième Trackhouse.

Maverick Viñales n'a pas participé à la séance après avoir annoncé peu auparavant son forfait pour le reste du week-end. L'Espagnol, blessé, a été remplacé par Pol Espargaró, qui a signé le 20e temps au guidon de la Tech3 KTM.

Iker Lecuona, qui remplace Francesco Bagnaia au sein de l'équipe Ducati officielle, a vécu une séance difficile. Il a chuté à deux reprises et a terminé dernier des 22 pilotes engagés. Après sa seconde chute, il a vivement manifesté son mécontentement envers sa moto, d'une manière qui aurait fait honneur à Bagnaia.

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Maverick Viñales déclare forfait pour le GP du Portugal

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Richard Asher





Marc Márquez prudent à l'approche de son sacre annoncé : "Je vois des risques partout"



MotoGP



MotoGP



GP du Portugal



7 h



Marc Márquez prudent à l'approche de son sacre annoncé : "Je vois des risques partout"





Marc Márquez ne dément pas catégoriquement les rumeurs de retraite



MotoGP



MotoGP



GP du Portugal



12 h



Marc Márquez ne dément pas catégoriquement les rumeurs de retraite





Marc Márquez dévoile son plan à l'approche du titre : "S'entraîner, manger, dormir, recommencer"



MotoGP



MotoGP



GP du Qatar



11 j



Marc Márquez dévoile son plan à l'approche du titre : "S'entraîner, manger, dormir, recommencer"

Plus de

Marco Bezzecchi





Jorge Martín explique son état d'esprit à l'heure du dénouement dans la course au titre



MotoGP



MotoGP



GP du Portugal



9 h



Jorge Martín explique son état d'esprit à l'heure du dénouement dans la course au titre





Andrea Dovizioso : "Bezzecchi et Aprilia ont bazardé le titre"



MotoGP



MotoGP 4 j



Andrea Dovizioso : "Bezzecchi et Aprilia ont bazardé le titre"





Bezzecchi a-t-il enfin retrouvé son niveau du début de saison en MotoGP ?



MotoGP



MotoGP



GP du Qatar



10 j



Bezzecchi a-t-il enfin retrouvé son niveau du début de saison en MotoGP ?

Dernières actus





Álex Márquez le plus rapide vendredi, les trois prétendants au titre en Q2



MotoGP



MGP MotoGP



GP du Portugal



8 min



Álex Márquez le plus rapide vendredi, les trois prétendants au titre en Q2





L'explosion et l'incendie d'une monoplace mettent prématurément fin aux essais de pré-saison de la Formule E



Formule E



FE Formule E 26 min



L'explosion et l'incendie d'une monoplace mettent prématurément fin aux essais de pré-saison de la Formule E





Maverick Viñales déclare forfait pour le GP du Portugal



MotoGP



MGP MotoGP



GP du Portugal



1 h



Maverick Viñales déclare forfait pour le GP du Portugal





Comment la réglementation 2026 a neutralisé la "grande force" de Piastri



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Las Vegas



3 h



Comment la réglementation 2026 a neutralisé la "grande force" de Piastri

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire