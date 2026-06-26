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Premiers examens rassurants pour Álex Marquez

La radio passée par Álex Marquez au centre médical du circuit d'Assen n'a pas révélé de fracture, mais il devra passer de nouveaux examens samedi. L'Espagnol est tombé sur son épaule droite, fracturée à Barcelone.

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Cal Crutchlow, équipe LCR Honda

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
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Malgré une nouvelle chute spectaculaire, Álex Márquez semble avoir évité la blessure à Assen. L'Espagnol a été éjecté de sa Ducati à la sortie du virage 11 pendant les Essais, et il est retombé sur son épaule droite.

Cette épaule est justement cette qui était la plus durement touchée après sa chute effroyable au Grand Prix de Catalogne. Le vice-champion 2025 souffrait de fractures à la clavicule droite et sur une vertèbre, et il a dû manquer les courses du Mugello et du Balaton Park avant un retour à Brno, où il a déclaré forfait après les qualifications.

L'épaule d'Álex Márquez reste fragile et elle a suscité l'inquiétude après la chute de ce vendredi. Les premiers examens pratiqués au centre médical sont en tout cas rassurants. 

"Álex Márquez souffre d'une contusion à l'épaule droite et d'écorchures au bras gauche", indiqué Gresini. "La radio de son épaule n'a rien révélé."

Les dégâts sur la moto d'Álex Márquez après sa chute.

Les dégâts sur la moto d'Álex Márquez après sa chute.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Gresini a par la suite précisé que son pilote était déclaré apte à reprendre la piste samedi, mais qu'il devra être de nouveau examiné avant les EL2.

En arrivant à Assen, Márquez se disait confiant quant à sa capacité à rouler jusqu'à la course, avec une limitation plus liée à une perte de force musculaire qu'à ses fractures.

Son coéquipier Fermín Aldeguer, lui aussi lourdement tombé durant les Essais ce vendredi, a été transféré à l'hôpital après un passage par le centre médical. Resté conscient, il doit être examiné au niveau de la poitrine et du dos. Depuis le début de l'année, il est handicapé par les séquelles d'une fracture au fémur de la jambe gauche, qui l'empêche de marcher correctement.

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