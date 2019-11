Álex Márquez proche d'un accord avec Repsol Honda

O.P, Valence - Alors que le nouveau Champion du monde Moto2 a annoncé prolonger son contrat au sein de l'écurie Marc VDS en catégorie intermédiaire, l'annonce ce jeudi de la retraite de Jorge Lorenzo pourrait redistribuer les cartes. La possibilité de faire monter Álex Márquez de manière anticipée en MotoGP devient concrète, le plus jeune des frères Márquez pouvant rejoindre son aîné octuple Champion du monde.

Depuis jeudi, l'opportunité d'avoir les deux frères Márquez au sein de la même équipe est évoquée publiquement par l'encadrement de Repsol Honda, et notamment par le team manager de l'équipe, Alberto Puig : "Bien sûr, Álex est une option. Il faut tenir compte de ses performances, pas de son nom de famille."

De son côté, Marc Márquez est resté assez évasif sur le sujet, indiquant avec fermeté qu'il n'avait aucun pouvoir de décision quant au nom de son équipier et qu'il n'allait pas faire pression sur le HRC, même s'il en a déjà eu l'opportunité. Toutefois, le Champion du monde MotoGP n'a jamais caché qu'il apprécierait de faire équipe avec son frère cadet en catégorie reine.

"Je mentirais si je disais que je ne veux pas de mon frère comme coéquipier, mais j'insiste sur le fait que je n'ai jamais forcé la situation et maintenant je ne le ferai pas non plus. Peu importe mon coéquipier, il sera comparé à moi. Et mon frère a toujours été comparé à moi", a-t-il expliqué ce vendredi, quand tout a commencé à se mettre en place du côté du camion de l'équipe Repsol Honda.

Même si les choses se font comme espéré, il n'est pas encore certain de voir Álex Márquez au guidon de la RC213V ce mardi, pour les premiers essais de la pré-saison 2020. La logique voudrait que le #73 accumule les kilomètres avant sa première campagne en catégorie reine, mais le fait que Honda se refuse à prendre une décision précipitée pourrait être un obstacle à ce plan.

Si tout se passe comme prévu, avec un contrat d'un an pour le plus jeune des Márquez, afin de s'aligner sur le reste de la grille, Honda frapperait un grand coup et marquerait sa volonté de conserver les services de Marc. Le #93 est le principal atout du HRC, avec ses six titres en sept saisons en catégorie reine. Repsol Honda deviendrait dans le même temps la première équipe à aligner deux frères en MotoGP.

De son côté, Johann Zarco verrait donc une porte se refermer, mais il se murmure que le pilote LCR Honda pourrait trouver refuge du côté de l'écurie Avinitia, et qu'il piloterait donc en 2020 une Ducati, soit sa quatrième marque en MotoGP après Yamaha, KTM et Honda.

