Prudent, Álex Márquez veut prendre son temps

Être coéquipier de Marc Márquez, cela implique certes d'évoluer dans l'équipe Championne du monde, au guidon de la machine qui fait office de référence saison après saison. Mais cela ne va toutefois pas sans son lot de difficultés, à en juger par le palmarès de ceux qui ont secondé le #93 ces dernières années : aucun de ses coéquipiers n'a en effet pu monter sur le podium depuis 2017. Lorsqu'en plus de cela on fait ses débuts dans la catégorie reine, le contexte n'a rien de très rassurant au premier abord.

On comprend donc aisément qu'Álex Márquez se montre prudent en ce début d'année. Bien qu'heureux d'avoir le privilège de rejoindre une équipe aussi prestigieuse que Repsol Honda, le rookie sait qu'il doit avant tout prendre le temps d'apprendre avant de formuler un quelconque objectif ambitieux. Tout juste se risque-t-il à évoquer le titre de meilleur débutant, qu'il disputera cette année à deux pilotes du groupe KTM, Brad Binder sur la machine officielle et Iker Lecuona sur celle du team Tech3.

"Cela veut dire beaucoup d'être ici, en Indonésie, pour la première fois, pour la présentation de l'équipe et surtout avec le team Repsol Honda. C'est un plaisir, un rêve qui se réalise et vraiment une super opportunité pour moi", admet le jeune pilote auprès du site officiel du MotoGP, alors qu'il donnait ce mardi le coup d'envoi de la saison de son équipe depuis Jakarta. Et il promet : "Je vais faire de mon mieux. Bien sûr, on peut dire que l'objectif est d'être Rookie de l'année, mais pour moi le plus important est que je me montre de plus en plus compétitif jour après jour en piste et que mes sensations s'améliorent jour après jour. C'est mon principal objectif."

Avant d'entamer vendredi prochain les essais collectifs, Álex Márquez a pu prendre part au shakedown durant deux jours, comme y sont autorisés les rookies, et c'était avant tout pour lui l'occasion de parfaire sa découverte de la catégorie. "Je travaille surtout sur mon style de pilotage. J'essaye de progresser, d'améliorer mes sensations. J'ai testé les deux motos mais j'ai uniquement essayé de gérer [la Honda], de trouver mes sensations et de gagner en confiance, sans entrer dans aucun détail particulier sur la moto. J'ai juste essayé de trouver mes sensations et de boucler beaucoup de tours."

"Je vais essayer de travailler dur pendant la pré-saison afin d'arriver au Qatar aussi prêt possible et ensuite chaque jour sera pour moi une bonne opportunité d'améliorer de nouvelles choses dans la catégorie MotoGP", poursuit-il. Et ne lui demandez pas de formuler dès à présent un objectif de résultat pour les Grands Prix qui l'attendent cette saison. "L'objectif de position n'est pas clair", admet-il. "Je vais essayer d'être prêt pour le Grand Prix du Qatar. On a six jours d'essais, à Sepang et au Qatar, alors je ne me concentre que sur la pré-saison. Ensuite, après le test du Qatar, on verra où on est en et où je peux me situer pour la course du Qatar. On fixera alors un véritable objectif, en disposant de plus d'informations et en ayant bouclé plus de tours avec la moto. On verra comment est la situation à ce moment-là."

"Il a besoin de temps"

Premier rookie à rejoindre le team Repsol Honda depuis 2013, Álex Márquez succède en cela à son frère aîné, qui avait intégré cette équipe après avoir été, comme lui, titré dans les deux catégories inférieures. Dans un contexte indéniablement différent de celui qui avait permis au phénomène Marc Márquez de frapper très fort dès sa première saison, le plus jeune de la fratrie va surtout devoir trouver sa place aux côtés d'un champion qui vient de réaliser une année record.

Alberto Puig le sait mieux que personne et lui aussi se refuse à formuler un objectif de classement, jugeant qu'il est encore trop tôt pour cela. "L'important est de voir comment se passent les premiers essais et où il se situe sur les premières courses, mais son objectif est clair : il veut se montrer de plus en plus performant jour après jour et comprendre de mieux en mieux la moto", souligne le directeur de l'équipe Repsol Honda. "Bien sûr, il essaiera de se développer aussi vite que possible. En termes de position, ce n'est toutefois pas facile à dire. Dans cette catégorie, ça n'est pas facile d'être dans le top 6 ou 7."

Admettant lui aussi que le challenge que relève le débutant est ardu, Tetsuhiro Kuwata, directeur du HRC, promet qu'il pourra compter sur le constructeur pour prendre ses marques : "Il a besoin de temps pour apprendre la moto, l'équipe, la catégorie, et nous voulons lui apporter tout le soutien dont il a besoin."