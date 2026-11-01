MotoGP GP de Malaisie

Álex Márquez fait l'impasse sur le controversé GP du Qatar pour se faire opérer

Le pilote Gresini Ducati va passer sur la table d'opération en Espagne.

Richard Asher

Publié: 1 nov. 2026, 09:59

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Alex Marquez, Gresini Racing

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Álex Márquez a confirmé qu'il manquerait le Grand Prix du Qatar, le week-end prochain, afin de se faire opérer.

Cette possibilité avait été évoquée hier par Motorsport.com. Márquez a ensuite confirmé qu'elle était devenue une certitude lors de la conférence de presse qui a suivi sa troisième place au Grand Prix de Malaisie, aujourd'hui.

L'opération, qui aura lieu lundi à Madrid, vise à traiter les séquelles persistantes de la lourde chute de Márquez au Grand Prix de Catalogne, en mai dernier.

Le cadet des frères Márquez espère pouvoir reprendre la compétition lors du Grand Prix du Portugal, à Portimão, dans trois semaines.

"Depuis mon retour après l'accident de Catalogne, j'ai beaucoup souffert de mon épaule droite", a expliqué le pilote Gresini Ducati. "J'ai donc décidé de me faire opérer demain à Madrid."

"Je vais essayer de revenir à Portimão. Après avoir un peu discuté avec les médecins, cela semble possible."

"Je dois me faire retirer la plaque de la clavicule, mais le principal problème actuellement, c'est l'inflammation. C'est donc comme si je devais subir deux opérations en une."

"Le plus important sera d'éliminer toute l'inflammation et le liquide accumulé dans mon épaule droite. Parce qu'actuellement, vous savez, je ne peux rien faire à la maison. Je n'ai plus de muscles, je n'ai plus rien."

"Comme je l'ai dit, je vais prendre du recul, me reposer un peu et essayer d'aborder dans de bonnes conditions les deux dernières courses de la saison."

Alex Marquez after the race at Sepang

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Certains esprits critiques pourraient suggérer que la réticence des pilotes à courir au Qatar rend le calendrier de cette opération particulièrement opportun. Mais Márquez explique que le fait que le Qatar soit la troisième course d'un enchaînement de trois Grands Prix constitue un facteur déterminant.

"J'ai beaucoup souffert avec cet enchaînement de courses. Pour moi, il est donc impossible d'en disputer trois de suite. J'ai décidé de faire une pause."

"Je courais avec des antidouleurs et tout ça, mais vous savez, même cela ne suffisait plus. Il est donc temps de me faire opérer pour essayer de revenir plus fort à Portimão et à Valence."

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