Álex Márquez croit à un rebond après avoir "touché le fond"

La premier tiers de la saison a été difficile pour Álex Márquez. Sur une Honda profondément modifiée cette année mais manquant encore de performances, le frère de Marc Márquez n'a décroché qu'un seul top 10 en course et n'occupe que la 19e place du championnat. Cela fait de lui le représentant de Honda le moins bien placé et il ne devance qu'Andrea Dovizioso, à la peine sur la Yamaha, et quatre des cinq rookies.

Après avoir de son propre aveu "touché le fond" avec son abandon à Austin, Márquez s'est relancé avec la septième place à Portimão mais il a dû se contenter de la 14e position au Mans, une nouvelle fois derrière tous les autres pilotes Honda, après avoir été pénalisé par un long lap pour un passage hors piste. Le pilote LCR peine encore à exploiter la nouvelle Honda et, comme son frère, il déplore surtout un manque de sensations sur l'avant.

"Nous avons besoin de temps, c'est une nouvelle moto", a déclaré Álex Márquez au site officiel du MotoGP peu avant le Grand Prix de France. "Nous avons essayé de trouver du grip à l'arrière, nous y sommes parvenus mais nous avons un autre problème. Il est vraiment difficile de trouver des sensations avec l'avant, de comprendre ce qui se passe. Sur ce point nous allons passer des caps importants. J'ai besoin de beaucoup de feeling avec l'avant, sinon je perds [du temps] compte tenu de mon style de pilotage. Nous devons aussi comprendre comment exploiter cette performance que nous avons avec le grip."

"Il y a le châssis et aussi le poids, qui a beaucoup changé depuis l'an dernier", a-t-il détaillé devant les journalistes au Mans. "Je n'ai pas confiance au moment où j'entre dans les virages. La moto devient très dure et j'ai beaucoup de mal, aussi bien en entrée de courbe qu’avec le turning ; c'est là que j'ai le plus de problèmes. Sur des circuits comme Jerez, on peut s'en sortir avec des freinages droits mais il faut comprendre cela. On continue avec ce qu'on a depuis plusieurs courses. On a beaucoup modifié les réglages mais ça n'a rien changé."

Chez Honda, la saison avait débuté avec un podium pour Pol Espargaró mais depuis, les pilotes de l'équipe officielle jouent surtout le top 10 et chez LCR, Álex Márquez lutte parfois pour les points. "Il est difficile de comprendre et de prévoir où on va avoir du mal et où on ne va pas en avoir", a-t-il reconnu, aucun changement n'ayant pour le moment permis un véritable bond en avant. Comme Alberto Puig chez Repsol Honda, le cadet des Márquez attend donc des nouveautés au plus vite, portant ses espoirs sur le test de Barcelone prévu dans moins de deux semaines.

"On essaye des choses, on progresse sur certains points, ça empire sur d'autres mais au final le chrono est le même. Sur ce point, oui, on est un peu perdus. On ne sait pas trop non plus comment va réagir la moto et c'est toujours le même problème. Le feeling dépend des moments."

"Je n'ai pas de baguette magique" a-t-il rappelé. "Honda travaille beaucoup pour nous donner une meilleure moto et ils sont les premiers à vouloir gagner. J'espère qu'ils apporteront des choses importantes pour nous au test de Montmeló, mais c'est sûr que j'ai besoin de plus d'aide pour progresser et me sentir mieux."

J'apprécie la pression, je pense que je suis un peu plus performant quand je suis sous pression. J'ai mon avenir entre mes mains et il dépend de la façon dont je vais performer en piste. Álex Márquez

Álex Márquez conserve son optimisme et compte sur ces évolutions pour atteindre les résultats qu'il s'était fixés cet hiver : "L'objectif du début de saison n'a pas changé : je veux essayer de terminer dans le top 10 au championnat, le top 8 serait parfait."

Cette remontée sera probablement nécessaire pour assurer son avenir en MotoGP. Peu de places ont été attribuées pour la saison 2023 et seul Marc Márquez a un contrat chez Honda. Pol Espargaró n'a pas la certitude de rester dans l'équipe officielle et même si le constructeur ne souhaite pas se précipiter, il se dit prêt à étudier les options Joan Mir et Álex Rins, libres avec le départ annoncé de Suzuki. De ces décisions découleront les choix de LCR, où Takaaki Nakagami et Álex Márquez ne sont pas assurés de leur avenir.

Le Champion 2019 du Moto2 se sait sous pression en raison de ses récents résultats mais pense être en mesure de tirer profit de cette situation : "Pour le moment, je n'ai rien pour l'avenir, mon contrat se termine cette année. J'apprécie la pression, je pense que je suis un peu plus performant quand je suis sous pression. J'ai mon avenir entre mes mains et il dépend de la façon dont je vais performer en piste. J'essaye juste de bien rouler et de montrer que je peux avoir un excellent potentiel. Je veux être à un bon endroit l'an prochain."

Avec Charlotte Guerdoux