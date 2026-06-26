Álex Márquez redoutait plus un blocage mental que physique
Malgré un forfait, Brno a montré à Álex Márquez qu'il n'avait pas d'appréhension sur sa moto. L'Espagnol pense qu'il pourra faire l'intégralité du week-end sans grande difficulté au GP des Pays-Bas.
Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images
Une semaine après un vrai-faux retour, puisqu'il a déclaré forfait avant les deux courses, Álex Márquez compte disputer l'intégralité du week-end aux Pays-Bas. Le pilote Gresini se remet de ses fractures à une clavicule et à une vertèbre après son effroyable accident au GP de Barcelone et même s'il n'a pas roulé jusqu'à la fin du week-end en République tchèque, il a pu se rassurer.
Comment se sent-il avant de prendre la piste à Assen ? "Mentalement mieux, mieux !" a répondu Álex Márquez. "J'ai écarté les doutes que j'avais à Brno et ici, je ne pense pas avoir atteint 100% en cinq jours. C'est encore une étape de la convalescence, mais je me sens plus prêt et mon objectif est de faire l'intégralité du week-end. C'est mon but."
"En cinq jours, il est vrai que les os récupèrent beaucoup. Les muscles non, mais les os oui donc je peux prendre un peu plus de risques. J'écoute mon corps, mais mon but est de faire tout le week-end."
Márquez a conscience de ses limites physiques mais avant de retrouver le MotoGP, il redoutait surtout un blocage mental. Ses blessures sont restées relativement légères tant l'accident de Barcelone était effrayant, et Márquez gardait une petite inquiétude. Brno a eu le mérite de lui montrer qu'il arrivait à rouler sans retenue.
"Mes doutes étaient à 100% sur le mental : d'être en piste, de pouvoir être rapide mais aussi de pouvoir être libéré et ne pas avoir la moindre peur. En piste, je me sentais bien [à Brno]. Pas normalement, comme un comeback quand on débarque à Sepang. Le premier relais donnait un peu cette impression, mais après c'était de mieux en mieux."
Brno a montré à Álex Márquez qu'il n'avait pas peur sur sa moto.
Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images
"Je pense être prêt. Je voulais revenir à Brno pour pouvoir être ici, parce que c'est assez exigeant ici. J'ai vu que c'était possible et c'est pour ça que je suis là."
Pour voir le bout du week-end à Assen, le vice-champion 2025 estime en tout cas qu'il sera "assez important" de se ménager et de gérer son énergie : "Il fera très chaud [vendredi] matin. Les Essais sont trop longs pour moi, une heure ça ne sert à rien. Je crois que l'an prochain ce sera 45 minutes, ou c'est ce à quoi ils pensent. Dans cette séance, il faudra que je m'économise."
"Pour le reste, je pense que je n'aurai aucun problème. Ce sont les essais que je redoute le plus."
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