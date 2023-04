La revanche d'Álex Márquez : "Je me fiche de ce que les gens pensent"

Charger le lecteur audio

Doublement titré dans les catégories inférieures, Álex Márquez a bien souvent évolué dans l'ombre de son frère Marc, à la tête d'un des plus grands palmarès de la discipline, notamment depuis qu'il a intégré le MotoGP il y a trois ans. L'ironie veut que c'est en son absence, comme précédemment en 2020, qu'il a sabré le champagne dimanche, à l'arrivée du Grand Prix d'Argentine.

La course longue disputée à Termas de Río Hondo a primé les pilotes satellites du puissant groupe Ducati, mais parmi eux, l'Espagnol avait tout particulièrement le sourire. Jamais encore, on ne l'avait vu aussi solide sur l'ensemble d'un week-end depuis qu'il a rejoint la catégorie reine. Ses trois premières saisons, au guidon d'une Honda dont les performances étaient en chute libre, se sont révélées très éprouvantes et il n'en fallait pas plus pour que la critique cherche à remettre en question sa place parmi l'élite des Grands Prix.

Mais le jeune homme de bientôt 27 ans garde résolument le cap. "Je me fiche de ce que les gens pensent", a-t-il déclaré après la course de dimanche, lorsqu'il lui a été demandé s'il avait le sentiment de faire taire les critiques avec ses résultats du moment. "Je crois en moi, je crois que j'ai fait le bon choix en optant pour Ducati et le team Gresini. J'ai choisi cette option parce que je me suis dit que je ne voulais pas d'excuses, que je voulais être sur la meilleure moto et dans une bonne équipe, et Gresini l'est, ils sont très professionnels, et c'est tout, [désormais] ça va dépendre de moi."

Son retour sur le podium, avec en poche la troisième place de ce Grand Prix d'Argentine, est venu clore un week-end des plus réussis. Samedi, il avait décroché la pole position, sa première dans la catégorie, après des qualifications rocambolesques, puis il s'était classé cinquième à l'arrivée de la course sprint.

"Je suis super content ! Si on m'avait dit avant de venir ici que j'allais décrocher la pole, finir cinquième au sprint puis faire le podium, j'aurais tout de suite signé !" s'est-il réjoui dimanche après sa troisième place. Longtemps deuxième derrière un Marco Bezzecchi intouchable, il a été devancé pendant deux tours par Pecco Bagnaia avant la chute de l'Italien, puis a subi le retour en force de Johann Zarco dans le dernier tour.

"La course a été un petit peu difficile pour nous parce qu'au warm-up j'ai eu une crevaison, et je n'ai donc pas pu faire beaucoup de tours et essayer des choses sur l'électronique et les réglages. On a donc abordé la course en se disant qu'on verrait bien comment ça allait se passer. C'est pour cette raison qu'à la fin j'ai eu un peu trop de difficultés. Mais il faut qu'on soit satisfaits. Marco était à un autre niveau aujourd'hui. Dès le premier tour, quand je l'ai vu, je me suis dit 'OK, ciao !', c'était impossible pour moi."

"Dans les derniers tours, c'était dur aussi de garder Morbidelli derrière. Je poussais fort, j'essayais de ne pas faire d'erreurs. C'était une course dont il fallait survivre et on a très bien survécu. Et j'ai obtenu un premier podium depuis 2020, ça fait long !"

Quatrième du championnat après avoir empoché 21 points ce week-end, Álex Márquez concède que "ce n'est pas [sa] position réelle", mais aussi que ce début de saison dépasse ses attentes. Par contre, ce n'est pas une raison pour ne pas croire en ses chances et il compte bien continuer à travailler pour les maximiser.

"On suit une progression constante et c'est quelque chose de positif. On a marqué beaucoup de points pour le championnat. Il va être très long, mais il faut qu'on continue comme ça", a-t-il souligné. "Ce n'est que la deuxième manche, beaucoup de choses peuvent encore changer, mais il faut qu'on reste concentrés et qu'on continue à travailler."

"Je n'aurais pas pu imaginer de tels débuts avec le team Gresini et Ducati. Je me sens super bien sur la moto et dans l'équipe. Je ne pilote pas encore de la meilleure façon pour la Ducati et c'est là que je dois travailler encore un peu, mais jour après jour on fait de meilleures choses. À chaque Grand Prix, il va y avoir 37 points en jeu, alors ça va être long et le championnat va beaucoup changer, donc il faut qu'on reste là et qu'on essaye de saisir les opportunités qui se présentent."