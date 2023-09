Álex Rins a passé le contrôle médical : il sera en piste vendredi

Álex Rins a été autorisé à participer au Grand Prix du Japon, après avoir passé avec succès le contrôle médical du championnat, jeudi au circuit de Motegi. Il avait déjà reçu le feu vert de ses médecins personnels cette semaine et s'était envolé pour le Japon dans l'espoir de reprendre enfin la piste, plus de trois mois et demi après s'être blessé.

Accidenté pendant la course sprint du GP d'Italie, le 10 juin, le pilote LCR Honda s'était procuré plusieurs fractures de la jambe droite, qui s'étaient révélées complexes à soigner dans les semaines qui ont suivi. Absent lors de sept week-ends de course complets depuis, une période durant laquelle il a été annoncé qu'il serait la saison prochaine le coéquipier de Fabio Quartararo chez Yamaha, Rins fera donc son retour en piste vendredi.

À l'occasion du Grand Prix à domicile de Honda, celui qui a mené la marque à la victoire à Austin, en avril dernier, participera à la première journée d'essais, essentiellement dans le but d'évaluer sa condition en selle.

"L'os continue à se régénérer et poursuit son processus", expliquait le pilote espagnol sur ses réseaux sociaux à l'heure d'embarquer pour le Japon, toujours aidé par une béquille pour se déplacer. "On va essayer de franchir la prochaine étape, qui est de remonter sur une MotoGP pour voir quelles seront les sensations et suivre le processus de récupération."

Durant sa longue absence, Álex Rins a été remplacé tour à tour par Stefan Bradl, pilote essayeur de Honda, Iker Lecuona, qui court pour la marque en WorldSBK, et dernièrement par Takumi Takahashi, testeur de Honda au Japon. Le meilleur résultat des intérimaires a été la 13e place de Bradl à Assen, en juin.

Malgré le retour de Rins, le peloton MotoGP reste incomplet. Enea Bastianini est absent depuis qu'il s'est blessé à la cheville et à la main dans l'accident du départ à Barcelone. Accidentés quant à eux le week-end dernier en Ince, Álex Márquez souffre de fractures aux côtes et Luca Marini soigne une fracture de la clavicule pour laquelle il a été opéré dimanche.

