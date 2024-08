Un été de récupération et de souffrance pour Álex Rins

La pause estivale a été un peu plus longue pour Álex Rins que pour les autres pilotes. Lourdement tombé au départ du Grand Prix des Pays-Bas, le pilote Yamaha était absent pour le rendez-vous en Allemagne, étant sur la touche en raison de plusieurs fractures. Son mois de juillet a été consacré à sa récupération, avant son retour sur la moto ce week-end en Grande-Bretagne.

"C'était chargé parce que j'ai essayé de me concentrer sur ma santé, sur ma convalescence, et d'arriver à 100% d'énergie ici", a expliqué Rins. "C'était assez dur, parce qu'après la chute, c'était assez sérieux, je me suis cassé quatre os dans le pied, ainsi que le radius et le cubitus. Après le Sachsenring, la première semaine chez moi était assez calme, pour faire quelques traitement afin de réduire l'inflammation. Après, j'ai beaucoup travaillé, en souffrant, pour pouvoir monter sur la moto ici."

Rins n'avait pas encore eu l'occasion d'expliquer les causes de sa chute, restée sans explication claire pour le moment : "C'était assez bizarre. La veille, j'ai fait exactement la même chose. C'était la course sprint, pneu tendre... Dans la course principale, on avait le medium, qui était un peu plus dur que le tendre, et j'ai juste perdu l'arrière sans accélérer. J'ai peut-être été trop agressif pour la température dans le pneu à ce moment-là."

Un nouveau contrat signé jeudi

Pendant le week-end d'Assen, Rins confiait déjà être en discussions avancées avec Yamaha pour prolonger son contrat et quelques jours plus tard, Motorsport.com annonçait qu'il allait se réengager pour deux ans, chose faite jeudi, avec une annonce dans la foulée de la signature : "Avant l'accident, on discutait déjà de ça et j'ai signé [jeudi] matin ! On a immédiatement reçu les documents du Japon, on l'a fait dans l'hospitalité avec tout le staff."

Álex Rins Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Je suis satisfait, je suis très heureux de faire ça, de continuer à travailler avec eux, avec Yamaha. Ils font de gros efforts, tout comme moi, pour améliorer la moto, pour retrouver le sommet, pour être où on le mérite. Je vais travailler deux ans de plus avec eux, pour améliorer la moto. Dès le début, on a fait des progrès par rapport à la première course, ou le premier test. On est sur la bonne voie."

Malgré les difficultés actuelles de Yamaha, Rins n'a jamais réellement douté de sa prolongation : "Il y avait des choses, certaines options, mais vous savez, j'étais assez concentré sur [la solution] actuelle, pour continuer le travail."

Et alors qu'il a cumulé de grosses blessures depuis l'an dernier, dont une à la jambe il y a plus d'un an dont il subit encore les séquelles, Rins n'a "sincèrement" jamais songé à ranger son casque : "Ma mentalité, mon état d'esprit sont clairs. Je suis toujours performant, j'ai encore beaucoup de performance sur la moto pour comprendre les choses quand j'affronte les autres. On améliore la moto maintenant."