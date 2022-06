Álex Rins veut "foncer" pour mettre fin à sa mauvaise série

Charger le lecteur audio

Álex Rins est déterminé à sortir de sa mauvaise dynamique. L'Espagnol n'a plus marqué le moindre point depuis que Suzuki a annoncé son départ du MotoGP, en raison de chutes au Mans et au Mugello puis du spectaculaire accident du départ à Barcelone, qui a entraîné son forfait pour le GP d'Allemagne.

Rins est moins gêné par son poignet depuis le début du week-end à Assen et malgré une neuvième place relativement modeste sur la grille de départ, il affiche son optimisme pour la course. "Ça a été une bonne journée dans l'ensemble", a souligné le pilote Suzuki. "J'ai encore manqué les qualifications mais le rythme était bon. Les EL3 ont été incroyables donc on a une bonne moto pour la course."

Plus de deux mois après ses derniers points et après une série de cinq courses qui l'a fait passer de la deuxième place du championnat, à égalité avec le leader Fabio Quartararo, à la huitième, avec un déficit de 103 unités, Álex Rins entend bien s'inviter dans la lutte pour les premières places ce dimanche.

"On va voir comment se passera le départ. Je pense qu'on peut y arriver, ça dépendra du rythme qu'imposeront Pecco et Fabio. On est souvent partis depuis ces places et je suis remonté au départ et dans les premiers tours donc je donnerai mon maximum pour y arriver. Je pense que notre rythme n'est pas mal. On peut progresser un peu en course, on l'a déjà fait d'autres fois."

Álex Rins

"Sincèrement, je vise d'attaquer en course parce que c'est sûr qu'on a beaucoup de résultats blancs, beaucoup qui ne sont pas de notre faute mais on en a beaucoup. Je vais foncer. Au vu du rythme qu'on a montré et de comment je me sens, je crois que c'est réaliste de les rattraper si on part bien", a-t-il ajouté. "Ensuite on verra comment se passe la course, mais je me sens fort, j'ai hâte."

Et Rins ne pense pas que son poignet fracturé il y a trois semaines à Barcelone le gênera, les antalgiques n'étant plus véritablement nécessaires : "J'en ai juste pris pour la nuit [de samedi à dimanche] mais j'ai encore oublié. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire que je ne ressens pas trop de douleur."

Avec Charlotte Guerdoux