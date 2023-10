Álex Rins déclare forfait et doit passer de nouveaux examens

Álex Rins espérait que sa blessure à la jambe soit derrière lui après avoir réussi à disputer les courses du Grand Prix d'Indonésie il y a quelques jours, deux semaines après un retour manqué à Motegi, mais il a finalement dû renoncer à nouveau à Phillip Island.

Plus de quatre mois après sa chute en course sprint au Grand Prix d'Italie, le pilote LCR n'est pas encore parfaitement remis de sa fracture du tibia et de la fibula de la jambe droite et doit passer des examens pour voir si la situation ne s'est pas dégradée en roulant à Mandalika puis vendredi.

"Je suis très déçu", a confié Rins au site officiel du MotoGP. "La douleur ne diminue pas donc ce matin, le Dr [Ángel] Charte [médecin du championnat] m'a examiné au niveau de la jambe et on a décidé de passer un scanner à Melbourne aujourd'hui, pour voir si tout est sous contrôle et évaluer quelle partie et quel os provoquent cette douleur."

"On ne sait pas précisément d'où vient la douleur, c'est pour ça qu'on a décidé de passer le scanner, pour voir si ça vient du tibia ou de la fibula", a ajouté Rins. "Il faut vérifier."

L'Espagnol a connu une chute vendredi mais elle n'est pas la cause de son forfait : "Après la chute, je vais parfaitement bien. J'ai levé la jambe pour qu'elle ne touche pas les graviers."

Le forfait d'Álex Rins signifie qu'il manquera un titulaire au départ de la course principale, décalée à ce samedi, puis pour le sprint dimanche, si les conditions météo permettent son déroulement. Álex Márquez, forfait à Mandalika en raison de ses fractures aux côtes, est de retour ce week-end, ce qui laissait espérer que tous les titulaires soient au départ pour la première fois de l'année, les blessures ayant été très nombreuses depuis le début de la saison. Il faudra finalement attendre le Grand Prix de Thaïlande, au plus tôt, pour que ce soit le cas.