Álex Rins souffre d'une fracture de la jambe

Álex Rins a chuté au quatrième tour de la course sprint ce samedi, l'incident n'ayant pas été diffusé par la Dorna. L'Espagnol est resté conscient et il a très vite été annoncé que le pilote était transféré au centre médical, où sa jambe a été immobilisée avant un transfert par hélicoptère à l'hôpital Careggi de Florence.

Même s'il faut encore attendre des examens complémentaires pour avoir un diagnostic complet, les premiers examens suggèrent que l'Espagnol s'est fracturé le tibia et la fibula de la jambe droite, au niveau de la partie inférieure.

Cette blessure survient à un moment critique de la saison, puisque le Grand Prix d'Italie marque le début d'une série de trois courses en autant de week-ends, avant l'Allemagne et les Pays-Bas. Álex Rins est actuellement dixième du championnat, à deux points de Fabio Quartararo et Maverick Viñales, et trois unités devant Aleix Espargaró.

Le vainqueur du Grand Prix des Amériques sera le deuxième pilote Honda forfait en Italie, Joan Mir ayant renoncé après une chute vendredi, qui l'a laissé avec une blessure sur l'auriculaire de la main droite.

Les pilotes blessés sont très nombreux ce week-end. Aleix Espargaró souffre du talon après être tombé à vélo jeudi, Pecco Bagnaia et Luca Marini sont diminués par leurs fractures après des chutes en course au Grand Prix de France, tandis qu'Enea Bastianini et Miguel Oliveira souffrent encore de l'épaule en raison de blessures qui les ont déjà contraints à des forfaits. Comme les deux derniers, Raúl Fernández fait son retour après son forfait au Mans, en raison d'une opération pour un arm-pump.

Pol Espargaró, grièvement blessé à Portimão en début de saison, prépare quant à lui son retour, espéré avant la pause estivale.