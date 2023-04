Álex Rins frustré : le patron du team LCR désamorce la polémique

Charger le lecteur audio

Álex Rins est arrivé au Texas, terre de l'une de ses victoires en 2019, avec un poids sur le cœur, dont il s'est libéré en regrettant ouvertement de ne pas être plus sollicité par Honda pour le développement de la RC213V. C'est le refus du constructeur de lui faire essayer la configuration de la moto utilisée par Joan Mir qui a déclenché la frustration de l'Espagnol, qui a dit se sentir "inexploité" et "les mains liées".

Son patron d'équipe, Lucio Cecchinello, n'a pas tardé à intervenir pour éteindre la polémique. Lui-même ancien coureur, il voit dans cette frustration l'expression de l'esprit de compétiteur de son pilote, qui voudrait pouvoir accélérer les avancées d'un projet pourtant complexe, celui de s'adapter parfaitement à une moto nouvelle pour lui et qui, par ailleurs, doit sortir la tête de l'eau après trois ans d'errances techniques.

"C'est drôle parce qu'au final, il confirme qu'il est un pilote, il veut toujours l'attention maximale de la part de Honda et de tout le monde. C'est bien, évidemment, nous essayons de le faire, mais il aimerait pouvoir essayer plus de combinaisons et de pièces. Ceci étant dit, il faut se souvenir que nous traversons un moment très important de notre histoire et il est important pour nous de continuer à accomplir des progrès très, très lents", a défendu Lucio Cecchinello au micro du site officiel du MotoGP.

"L'année dernière, il y avait quatre pilotes HRC, qui utilisaient quatre châssis différents et des combinaisons de pièces différentes. Nous voulions éviter cela cette année et que tous les pilotes aient autant que possible le même package. C'est très important et c'est la raison pour laquelle, avec Honda, nous avons décidé qu'il n'essayerait pas toutes les combinaisons qu'il voulait. C'est pour cela qu'il se sent, disons, un peu frustré, mais au final nous faisons cela pour nous tous, pour développer la moto. C'est notre objectif principal."

Pour le patron du team LCR, il est important de ne pas multiplier les changements techniques pendant les Grands Prix, ni de les précipiter sitôt une nouveauté prête à être étrennée. Cela ne signifie toutefois pas que Rins ne recevra pas bientôt des évolutions. "La réalité est que nos Honda sont exactement les mêmes que celles de l'autre box et nous avons exactement le même package que Marc Márquez. Le fait est que Honda essaye quelque chose de différent avec Stefan Bradl mais cela fait partie du développement."

"Évidemment, Álex aimerait avoir immédiatement ces pièces mais nous voulons essayer d'obtenir la plus grande compréhension de ce que nous avons avant de sauter sur le reste. Si on change trop vite, alors souvent on confirme qu'une pièce est meilleure mais une fois qu'on passe à une autre piste, soudain ce n'est plus la même chose. Nous voulons vraiment faire de petites avancées."

Álex Rins a signé un solide troisième temps lors des essais de vendredi

Lucio Cecchinello a assuré que des développements électroniques arrivent déjà "toutes les semaines" et d'après lui, "on peut voir [que le team LCR] a légèrement progressé" avec des chronos qui viennent plus facilement pour ses pilotes. "C'est le résultat des efforts fournis par tout le monde. C'est la raison pour laquelle nous voulons progresser, mais lentement, sans se précipiter. Mais c'est normal [qu'il soit frustré]. J'ai moi-même été pilote et je sais qu'il aimerait tout avoir MAINTENANT ! Mais pour éviter de prendre une mauvaise direction, nous préférons franchir chaque étape dans le bon ordre et éventuellement faire des essais supplémentaires au test de Jerez."

Début de week-end très réussi à Austin

Plus que les mots, c'est la feuille des temps qui a pu réconforter Álex Rins vendredi, le pilote espagnol ayant réussi à directement se qualifier pour la Q2, comme en Argentine il y a deux semaines. Mais alors qu'il y était parvenu de justesse à Termas, il a cette fois décroché une solide troisième place au classement du jour et peut nourrir de bons espoirs lorsqu'il se battra ce samedi pour une place sur l'une des quatre premières lignes de la grille de départ.

Auteur de deux bonnes séances, Rins est le seul pilote Honda d'ores et déjà assuré d'être en Q2. Ses progrès, a-t-il expliqué, viennent finalement plus de son adaptation et du travail qu'il mène pour se détacher du pilotage de la Suzuki. "Quand on pilote la même moto pendant six ans et qu'on fait ensuite un gros changement pour passer à une moto complètement différente, il faut un peu de temps pour s'habituer. Je m'améliore dans mon pilotage, j'arrive à mieux relâcher les freins, etc", a-t-il décrit.

Cela ne signifie pas que la RC213V n'ait pas besoin d'être développée, mais Rins semble avoir compris qu'il lui faudra attendre le prochain test auquel il doit participer, le 1er mai après le GP d'Espagne, pour s'y remettre. "La moto a encore besoin de progresser en stabilité au freinage, en grip et aussi en aéro. Hier, j'ai parlé avec Stefan et il a essayé quelque chose à Jerez, au niveau du package aéro, alors on verra s'ils vont me le donner au test de Jerez pour que je l'essaye."

Depuis le Grand Prix d'Argentine, Rins dispose d'un châssis dans la configuration habituellement utilisée par Márquez, mais l'expérience qu'il a pu en faire l'a convaincu de se recentrer sur son matériel de base. C'est donc avec son propre châssis qu'il a disputé la seconde séance à Austin et signé ce troisième temps.

"C'est un peu dur parce qu'il faut encore qu'on progresse dans certains domaines. En Argentine, on avait déjà progressé, on s'était rapprochés des premiers même si j'ai eu des problèmes en course et que j'ai perdu des positions. Mais ici, dès [vendredi] matin, j'ai essayé de me concentrer sur les deux options de châssis qu'on a, celui qui est ma base et celui qu'utilise Marc, et franchement je me sens plus en confiance avec le mien. Avec ce format étrange des essais, on n'a pas beaucoup de temps pour essayer des choses. Dans la deuxième séance, j'ai donc essayé de me concentrer sur ma moto, mon châssis, pour essayer de trouver un bon rythme. J'ai eu du mal à certains endroits de la piste mais quand on a monté le pneu tendre, les chronos sont plutôt bien arrivés."