Álex Rins dit encore hésiter à rejoindre le Superbike en 2027

La courte pause qui a fait suite au Grand Prix de Grande-Bretagne a été émaillée de quelques annonces et de certaines spéculations, alors que la grille MotoGP est désormais pratiquement finalisée pour la saison prochaine. L'identité des pilotes qui seront amenés à quitter le championnat ne fait plus beaucoup de doutes, et Álex Rins en fait partie.

Son départ de Yamaha a été officialisé fin juin, sans que l'Espagnol ait pu trouver d'options à explorer pour rester en Grand Prix. Depuis, les officialisations se sont enchaînées et aucune des rares places encore à confirmer ne lui est destinée. Bien que triste de se trouver ainsi dans l'impasse, il a étudié les chances s'offrant à lui pour continuer à courir et, c'est son objectif premier, retrouver le plaisir après plusieurs années compliquées.

Ces derniers jours, le site italien GPOne assurait que ses négociations avec l'équipe Go Eleven, qui aligne une Ducati en WorldSBK, entraient dans leur phase finale et que l'affaire pourrait être entendue incessamment. Álex Rins a toutefois profité de sa rencontre avec les médias jeudi, à la veille du Grand Prix d'Aragón, pour affirmer ne pas encore avoir pris sa décision.

Lorsqu'il lui a demandé s'il avait trouvé un bon guidon pour la saison prochaine alors qu'il disait n'avoir encore "rien de concret" avant la pause, l'Espagnol a d'abord répondu dans une boutade : "Demandez à GPOne ! [rires]" Il n'a pas tardé à éclaircir son propos, en expliquant : "Il est certain que j'ai des choses, j'ai des possibilités en Superbike, mais il faut que je décide. J'ai aussi une autre option dans un autre championnat, alors avant toute chose, il faut que je décide. Il faut que je trouve quelque chose qui me motive."

Pour le Superbike, on recherche clairement une Ducati, mais j'ai aussi autre chose sur la table.

Une chose est certaine à ce stade : s'il rejoint le WorldSBK, Rins ne veut pas piloter d'autre moto que la Ducati. "Pour le Superbike, on recherche clairement une Ducati, mais comme je l'ai dit, j'ai aussi autre chose sur la table, autre chose d'intéressant, et je dois me décider. Tout dépend de ma décision, alors pour le moment, je suis clair avec vous, je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Aucun accord n'est encore scellé", a-t-il insisté auprès des journalistes parmi lesquels figurait le reporter de Motorsport.com.

Face à la presse espagnole, l'ancien vice-champion du monde Moto2 et Moto3 a été plus loin, laissant entendre qu'une "surprise" n'était pas exclue. Alors que son nom a également été évoqué en MotoAmerica et que certaines rumeurs le disent tenté par un poste de pilote essayeur qui pourrait lui permettre de garder un pied en MotoGP, le pilote refuse de donner la moindre indication.

"Honnêtement, et je suis sincère, je ne sais pas, sinon j'aurais déjà pris ma décision", a-t-il expliqué. "Je dois encore me décider, je ne peux vous donner aucune piste, j'en suis désolé. Je dois trouver quelque chose qui me plaise vraiment."

Quinze ans de Grand Prix dont Rins veut être fier

À bientôt 31 ans et après avoir passé la moitié de sa vie en Grand Prix, dont dix dans la catégorie MotoGP avec six victoires à la clé, Álex Rins s'est fait à l'idée qu'il devra quoi qu'il arrive changer de vie. À ce stade, il insiste sur la nécessité d'être séduit par le programme qu'il rejoindra.

"Cela fait deux ou trois ans que je souffre ici en MotoGP, sans obtenir la moindre récompense. Je travaille très dur, tant physiquement que mentalement, je me donne à fond chaque jour, je m'entraîne et je me bats pour progresser et devenir plus fort, pour finalement n'obtenir aucune récompense et ne pas prendre de plaisir en piste."

"Maintenant, dieu merci j'ai la possibilité de choisir et je veux bien le faire, sereinement et en toute tranquillité. Je veux choisir quelque chose qui me comble vraiment."

Álex Rins court avec Yamaha depuis trois ans. Photo de : Steve Wobser / Getty Images

L'Espagnol, échaudé par ses dernières années éprouvantes, laisse aussi entendre qu'il aimerait que son parcours soit valorisé comme il le mérite. Ainsi, lorsqu'un journaliste l'a questionné sur ce qu'il répondrait à un team manager qui lui demanderait pourquoi il faudrait le choisir, Rins a immédiatement réagi : "Je n'ai pas besoin de répondre à cette question. Si je regarde le parcours que j'ai eu ici, en MotoGP, je peux être très fier de ce que j'ai réalisé."

"C'est vrai que je n'ai pas décroché de titre mondial, même si j'en ai été proche certaines années en Moto3, en Moto2 et en MotoGP. Mais j'ai livré beaucoup de belles bagarres, j'ai obtenu beaucoup de beaux podiums et de victoires, alors je peux être fier de ce que j'ai réalisé."

Outre Álex Rins, le MotoGP s'apprête à perdre quatre autres pilotes d'à peine plus de 30 ans. Franco Morbidelli négocie son transfert en WorldSBK via l'équipe officielle Ducati, tandis que Jack Miller pourrait rejoindre Yamaha et Brad Binder BMW dans ce championnat. La situation la moins avancée est celle de Maverick Viñales qui pourrait mettre un terme à sa carrière si son départ de Tech3 et KTM se confirme comme pressenti.

Avec Germán Garcia Casanova