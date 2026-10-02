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Taxi Miller fait des frayeurs à Rins : "Je me suis fait dessus !"

Álex Rins est monté sur la moto de Jack Miller après une panne sur sa propre Yamaha... et l'Australien a tout fait pour lui offrir des sensations fortes.

Rachit Thukral Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
Alex Rins, Yamaha Factory Racing, Jack Miller, Pramac Racing

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Taxi Miller est de retour… et il est un peu taquin Álex Rins est tombé en panne d'essence à la fin des Essais à Motegi. Après avoir suivi les derniers instants de la séance en bord de piste, il a cherché un pilote pour le ramener dans la voie des stands et comme souvent, Jack Miller s'est proposé, mais le tour de manège a été un peu sportif pour Rins.

L'Espagnol est monté derrière Miller. Durant leur petit périple, le pilote Pramac a posé un genou au sol et s'est permis un stoppie au bout de la ligne droite opposée. Rins a confié s'être beaucoup amusé pendant ce tour en tant que passager… mais a reconnu une petite crainte de la chute quand Miller a pris un virage à haute vitesse.

"J'ai adoré ça", s'est amusé Álex Rins face aux médias présents sur place, dont Motorsport.com. "J'ai vraiment adoré ça. C'est dingue, mec. Le stoppie n'était pas mauvais. On l'a bien réussi. Mais quand il a essayé d'incliner la moto pour toucher [le sol] avec le genou, [je me suis dit] 'Wahou, mec !'."

"À ce moment-là, je me suis fait dessus, parce que j'étais tout à l'arrière de la moto. Je ne pouvais pas vraiment bien m'accrocher à lui. Sur le côté droit, ma jambe droite était complètement tendue. Et je me disais : 'Mec, si on tombe ici, je vais tout me casser'. Mais c'était fun. On a eu quelques minutes à la télé."

 

 

Jack Miller n'avait pas remarqué que la jambe d'Álex Rins n'était pas calée sur la moto. "J'espérais qu'il pose son genou au sol pour faire une superbe photo, mais ensuite, en revoyant les images, je me suis dit : 'Oh, il n'avait pas de repose-pied'", a commenté l'Australien. "Évidemment, il n'avait rien sur quoi poser son pied pour pouvoir sortir son genou."

Ça a fait rire quelques personnes, et c'est pour ça qu'on est là.

Jack Miller a songé à faire son stoppie à une vitesse plus élevée, mais il a préféré se montrer prudent pour ne pas trop faire chuter la température de son pneu arrière... et reste satisfait d'avoir assuré le show.

"J'étais un peu nerveux quand j'ai fait ce stoppie. Avec le recul, si j'avais su que ça allait être aussi réussi, j'aurais pris plus de risques. En fait, c'était bien mieux [que ce que j'attendais], mais j'ai fait le tour en laissant refroidir le pneu avant, puis je me suis arrêté dans l'herbe pour qu'il monte, donc j'étais un peu nerveux au premier contact [sur la poignée de freins]."

"Quand j'étais encore à fond sur l'accélérateur, j'ai en quelque sorte testé les freins, et ça s'est remarquablement bien passé ! Je me suis dit 'Oh, merde', mais à ce moment-là, j'avais déjà un peu trop ralenti. Si c'était à refaire, j'irais un peu plus vite pour que ça se passe bien. Mais bon, ça avait l'air bien, ça a fait rire quelques personnes, et c'est pour ça qu'on est là."

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