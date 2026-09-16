Álex Rins se sent mieux après son coup de mou à Misano

À l'instar de Joan Mir, Álex Rins a connu un week-end éprouvant à Misano, où il est apparu malade et fortement diminué. Touché par une migraine et des nausées qualifiées de "sévères", le pilote Yamaha a été contraint à l'abandon pendant la course de dimanche. Il était rentré au stand à une dizaine de tours de l'arrivée, alors même qu'il se trouvait à la porte des points.

Allégé de ses obligations médiatiques à l'issue du Grand Prix, Rins a pris du repos ces deux derniers jours et, aujourd'hui, il dit se sentir beaucoup mieux. Il sera donc bel et bien au rendez-vous pour le GP d'Autriche, qui débutera vendredi sur le circuit du Red Bull Ring, aux côtés de son coéquipier Fabio Quartararo.

"J'ai été déçu de ne pas avoir pu terminer la course à Misano. Je vais bien maintenant, et j'ai hâte de me remettre au travail à Spielberg", déclare le pilote espagnol, tout en sachant que ses espoirs seront maigres du point de vue des performances pures.

"On va se concentrer sur l'analyse de nos performances durant la première séance, puis travailler sur les points où l'on pense pouvoir s'améliorer. On connaît les défis que présente Spielberg, mais on va continuer à travailler dans le but de vivre un week-end productif."

Joan Mir se plaignait lui aussi de maux de tête pendant le week-end de Misano, ainsi que d'une fatigue extrême. Les examens sanguins qu'il a passés à son retour en Espagne ont révélé des anomalies qui doivent être approfondies. Il ne sera pas présent au Red Bull Ring, forfait comme l'est également Maverick Viñales, qui continue de soigner son épaule blessée.

Avec l'Autriche, Álex Rins entrera dans les deux derniers mois de sa carrière MotoGP. Son départ de Yamaha, annoncé cet été par le constructeur, le poussera à quitter le championnat faute de guidon disponible ailleurs, et il a même annoncé ces derniers jours faire le choix de stopper la course moto pour explorer d'autres formes de compétition en auto.