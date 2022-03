Álex Rins a eu peur que sa moto explose

Charger le lecteur audio

Le week-end d’Álex Rins a failli prendre une autre tournure lors de la quatrième séance d'essais libres. Le pilote Suzuki a en effet été victime d'un problème mécanique qui a mis le feu à sa moto, contraignant la direction de course à agiter le drapeau rouge le temps d'évacuer sa GSX-RR et de nettoyer les traces d'huile sur la piste.

Rins ne s'est en effet pas immédiatement rendu compte de son souci et a continué à rouler après la première alerte, pour finalement devoir sauter de sa moto en feu. "J'ai été très chanceux, car si c'était arrivé dans les virages 7 ou 8, j'aurais certainement fait un gros highside", a-t-il expliqué au site officiel du MotoGP. "Dans le virage 10, qui est un virage lent, j'ai perdu l'arrière, ce qui était bizarre. J'ai regardé la moto et je n'ai rien vu."

"Mais en entrant dans le virage suivant, il s'est reproduit la même chose. Je suis sorti de la piste pour ma sécurité et celle des autres. Puis j'ai regardé la moto, j'ai vu le feu et je me suis dit 'Álex, saute, la moto va peut-être exploser !'"

Heureusement, plus de peur que de mal et le #42 a pu rentrer à son box sans blessure. Le problème semble être provenu "d'un tuyau dans lequel l'huile passe", mais les détails n'ont pas été communiqués. Rins a alors repris la piste avec sa deuxième machine, sans pourtant se sentir "à l'aise à 100%".

"J'ai eu un peu de mal en EL4, j'étais lent dans les deux premiers tours, parce que le cerveau, c'est quelque chose ! [rires] Plein de choses auxquelles je ne pense jamais me passaient par la tête. Et si jamais je chutais, je n'avais plus d'opportunité de faire un bon chrono en qualifications."

Après avoir été malade hier, l'Espagnol a poursuivi les déconvenues mais a assuré être pleinement remis : "Je ne sais pas ce qui a pu m'arriver, si j'ai pris froid ou quoi mais ça va mieux, j’ai retrouvé toute ma force."

Il s'est ainsi emparé du huitième temps et partira plutôt bien placé pour une course qui s’annonce d'ores et déjà difficile. Entre une piste encore sale, des cailloux projetés à haute vitesse et l'inconnue des pneumatiques, l'issue s’annonce incertaine : "Nous avons besoin de bien gérer les pneus pour demain car nous sommes déjà à la limite avec le pneu avant. Nous avons essayé le composant dur mais il est trop dur. Il va falloir voir où on pourra doubler car il n'y a qu'une seule trajectoire. Ça ne sera pas simple."