Álex Rins en piste, son retour envisagé dès Misano

Trois mois après sa lourde chute au GP d'Italie, Álex Rins commence à envisager son retour à la compétition. Le pilote espagnol s'est blessé à la jambe droite après avoir subi un highside sur sa Honda pendant la course sprint du Mugello, le 10 juin. Après une première intervention visant à poser un fixateur externe, il lui a fallu une dizaine de jours avant de pouvoir subir l'opération décisive pour la guérison de ses fractures (deux au tibia et deux au péroné), une inflammation ayant dans un premier temps retardé les avancées.

Le pilote LCR a retrouvé le paddock il y a deux semaines à Spielberg, toujours en béquilles. Il a alors repris contact avec son équipe et suivi attentivement le déroulé du week-end. Il a aussi enfilé sa combinaison, non sans mal, et a essayé de monter sur sa MotoGP à l'arrêt mais sans être capable de se tenir droit, expliquait-il. Il manquait encore de mobilité et souffrait à la fois d'une perte de sensibilité dans une partie du pied et d'hypersensibilité dans une autre partie.

"On commence à voir la lumière", a-t-il néanmoins souligné dans le dernier épisode de la série de vidéos concoctées par son équipe pour montrer l'évolution de sa convalescence. Désormais capable de faire un peu de vélo et de prendre appui sur son pied droit, malgré la douleur, il s'y est montré positif. "On commence à voir des améliorations dans le pied, ce qui signifie que je pourrais au moins essayer [de rouler] et, à partir de là, on pourrait voir quelle est ma vitesse et dans quelle mesure il faut réadapter la moto."

Le pilote espagnol a refait une courte apparition dans le paddock jeudi, à Barcelone, avant de prendre la direction du MotorLand Aragón. Lucio Cecchinello, le patron de l'équipe LCR, a confirmé qu'il y réalise aujourd'hui son premier roulage depuis son accident.

"Nous nous attendons à ce qu'il essaye de revenir à Misano", a fait savoir le responsable italien auprès du site officiel du MotoGP. "Il réalise aujourd'hui un test privé en Aragón avec sa Honda CBR Fireblade et nous sommes impatients de connaître le feedback de cette journée. Nous souhaitons bien sûr l'avoir à Misano."

Un retour d'Álex Rins dès la semaine prochaine, à Misano, faciliterait les affaires de Honda qui le remplace actuellement par Iker Lecuona, habituellement engagé en WorldSBK. Le Superbike sortira en effet de sa pause estivale le week-end prochain pour courir à Magny-Cours et l'Espagnol sera donc indisponible. Honda pourrait toutefois encore se tourner vers son pilote essayeur Stefan Bradl, qui remplaçait déjà le blessé au GP des Pays-Bas.

Depuis son accident, Rins a manqué la course principale du GP d'Italie puis cinq Grands Prix complets. Bloqué à 47 points, il a perdu quatre places au championnat mais reste néanmoins le premier pilote Honda classé, grâce à sa victoire à Austin, un résultat qui sort nettement du lot dans la période noire que traverse le constructeur japonais.

Cela ne l'a pas empêché de se laisser séduire par la concurrence : il a pu rompre son contrat pendant l'été pour accepter une offre de Yamaha, qu'il rejoindra dès la saison prochaine après une seule année sur la RC213V. Il a été annoncé le week-end dernier qu'il serait remplacé par Johann Zarco, probablement coéquipier de Takaaki Nakagami qui devrait garder sa place.